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Lakovic: "Hemos estado mal en defensa, esa es la razón de nuestra derrota"

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A Coruña, 31 oct (EFE).- Jaka Lakovic, entrenador del La Laguna Tenerife, apuntó a la “mala defensa” de su equipo en la segunda parte como la principal clave de la derrota ante Básquet Coruña.

“Hasta hoy, hemos hecho muy buenas defensas en todos los partidos y esto nos llevó a ganar partidos. Hoy no sé si hemos pensado que íbamos a ganar solo con el ataque y eso creo que ha sido lo que nos ha costado el partido. Hemos estado mal en defensa, esa es la razón de nuestra derrota de hoy”, manifestó.

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En rueda de prensa, el técnico esloveno lamentó que su equipo no consiguiera “proteger” su rebote defensivo y, especialmente, frenar “las penetraciones” de Alonzo Verge y al pívot letón Karlis Silins.

“En la primera parte Silins hizo 0 puntos y en la segunda 19. Ahí no estuvimos bien para frenarlo. Además, tuvimos dificultad para frenar el uno contra uno de Alonzo Verge. En un partido tan igualado, cada punto es importante”, subrayó.

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“Hemos ido por delante la mayor parte del partido, pero no conseguimos romperlo y en el último cuarto, con nuestra mala defensa, hemos dejado volver a Coruña y luego ganar el partido”, sentenció. EFE

Dmg/jl

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