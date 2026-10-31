La segunda convocatoria del colectivo Blocus en Palma, desierta y sin incidentes

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Palma, 31 oct (EFE).- La segunda convocatoria del colectivo Blocus Mallorca, prevista para este sábado a las 19.30 horas en la plaza de España de Palma, ha quedado desierta y ha transcurrido sin incidentes, en contraste con los momentos de tensión registrados la noche anterior.

Los manifestantes no han respondido al llamamiento difundido durante la jornada a través de las redes sociales y la tranquilidad ha sido la nota predominante en el centro de la capital balear, donde la Policía Nacional y la Policía Local han mantenido un dispositivo preventivo ante la posibilidad de que se produjeran nuevos altercados.

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Desde media tarde los agentes han registrado las mochilas y bolsas de algunos jóvenes que transitaban por la concurrida plaza, donde los disfraces y el ambiente festivo de Halloween han marcado una jornada que ha transcurrido con normalidad.

La nueva convocatoria había generado preocupación entre los comerciantes de la zona después de que el colectivo difundiera en redes sociales mensajes amenazantes, aunque finalmente no se han reproducido los incidentes del viernes.

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En la plaza de España se han desplegado una furgoneta de la Policía Nacional, con una docena de agentes, y otra de la Policía Local, con dos efectivos, que han vigilado la zona para prevenir posibles altercados.

Tampoco ha tenido seguimiento una convocatoria alternativa difundida por las redes sociales que emplazaba a los participantes a concentrarse a las 18.00 horas en las inmediaciones del Mercat de l'Olivar, donde también se había establecido presencia policial.

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La ausencia de manifestantes contrasta con la tensión vivida el viernes, cuando la primera convocatoria de Blocus Mallorca provocó enfrentamientos verbales y momentos de tensión entre un grupo con estética de ultraderecha y los participantes en la acampada por el derecho a la vivienda instalada desde hace semanas en la plaza de España.

El dispositivo policial de aquella noche se saldó con nueve menores detenidos, unas 200 personas identificadas y 40 actas por infracciones administrativas, según el balance facilitado por la Policía Nacional a EFE.

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Durante los registros practicados, los agentes localizaron armas u objetos peligrosos, entre ellos líquidos corrosivos, a 14 personas, mientras que otras 21 fueron propuestas para sanción por portar prendas destinadas a ocultar el rostro. EFE

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