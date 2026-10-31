La Policía Local de Valencia identifica a 105 personas en el operativo de seguridad

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Valencia, 31 oct (EFE).- La Policía Local de Valencia ha identificado a 105 personas en la tarde de este sábado durante el dispositivo policial desplegado en el centro de la capital para prevenir disturbios por la convocatoria promovida en redes sociales por los responsables de Blocus.

Además de las identificaciones, se ha incautado de una pistola de plástico y dos pasamontañas, y ha levantado tres actas por drogas, una por pirotecnia y otra con motivo de la intervención de cuatro máscaras, según informan fuentes del Ayuntamiento de Valencia.

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El dispositivo policial reforzado se mantiene durante toda la noche del sábado al domingo para garantizar la seguridad.

Según el consistorio, el fuerte dispositivo policial de la Policía Local junto al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han disuadido las convocatorias de violentos que querían provocar disturbios y saqueos en los comercios.

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La Policía Local de Valencia ha duplicado los agentes previstos para la noche de Halloween "y se han evitado males mayores", según la fuente, que recuerda que habrá "tolerancia cero con los violentos e incívicos que saqueen el comercio y que ataquen a la ciudad".

La Delegación del Gobierno ha indicado que informará de actas, identificaciones o detenciones cuando concluya el dispositivo a primeras horas del domingo. EFE