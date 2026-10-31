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Toledo, 31 oct (EFE).- La Guardia Civil mantendrá activo el operativo durante esta noche en Urda (Toledo), la cuarta tras el accidente ferroviario que tuvo lugar el miércoles, con los esfuerzos centrados en la localización de restos biológicos, según han informado fuentes del Instituto Armado.

Los equipos continuarán trabajando durante toda la noche en el lugar del siniestro, donde cuentan con seis equipos de iluminación, y el principal objetivo es localizar restos biológicos.

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Las tareas en esta cuarta jornada se retomaron a primera hora de la mañana y en el terreno ha estado el servicio cinológico, peinando de nuevo la zona cero.

También este sábado ha vuelto al lugar del siniestro la Policía Judicial para seguir reuniendo pruebas y datos para la investigación, mientras que el servicio de criminalística ha colaborado en el Instituto de Medicina Legal de Toledo en las labores de identificación de víctimas.

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Por el momento, se mantiene en 69 el número de fallecidos como consecuencia de este accidente ferroviario y 34 personas permanecían ingresadas a primera hora en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha, 15 de ellas en UCI. EFE