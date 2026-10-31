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La compañía Wizz Air abre dos nuevas rutas que conectarán Madrid con Málaga y Sevilla

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Málaga, 31 oct (EFE).- La compañía aérea Wizz Air ofrecerá a partir del 6 de noviembre dos nuevas rutas que conectarán Madrid con Málaga y Sevilla, con precios entre los 45,99 y los 99,99 euros, para facilitar los desplazamientos entre estas ciudades tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Wizz Air ha expresado este sábado en un comunicado su "solidaridad" con todas las personas afectadas por el siniestro, "especialmente con quienes han perdido a sus seres queridos y con las personas heridas".

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La compañía operará dos vuelos diarios en cada nueva ruta para ofrecer más opciones de transporte a quienes necesitan reunirse con sus familias, acudir al trabajo o realizar otros desplazamientos esenciales.

El director de Comunicación de Wizz Air, András Radó, ha afirmado que "las personas necesitan opciones de transporte fiables" y por eso se han incorporado las nuevas rutas y se ha establecido "un límite máximo en las tarifas para ofrecer un apoyo concreto a quienes se han visto afectados por la interrupción del servicio ferroviario". EFE

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