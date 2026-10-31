La "acción humana", agravada por la desinformación, causa última de incendios forestales

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Pedro Pablo G. May

Madrid, 31 oct (EFE).- El problema de los incendios forestales "es mucho más complejo de lo que piensa la mayor parte de la ciudadanía" pero la causa última "sigue siendo la acción humana", agravada ahora por la desinformación, ha señalado en entrevista con EFE el director de Reforesta, Miguel Ángel Ortega.

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"Ahora se echa mucho la culpa al abandono rural pero no es el culpable. De hecho, está conduciendo a la recuperación del bosque en muchos lugares", precisa Ortega, quien certifica la responsabilidad humana de estos siniestros "en el 95 % de los casos" con el bagaje de su trabajo al frente de esta organización, orientada hacia la lucha contra la desertificación y la degradación de la tierra y los bosques desde su fundación hace 35 años.

La desinformación y el desconocimiento "crispan todavía más los ánimos", motivo por el cual Reforesta ha lanzado un proyecto llamado 'Contra el fuego, contra la desinformación', que combina un informe con 23 preguntas y respuestas sobre bosques e incendios forestales y un minidocumental dividido en el mismo número de episodios distribuido a través de redes sociales.

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Esta iniciativa busca ahondar en "las causas reales de los incendios, no las supuestas, y deslindarlas de las que hacen que ahora esos siniestros sean más virulentos" como sucede por ejemplo cuando ante un fuego "todo el mundo dice que el monte está sucio" cuando el tema "es mucho más complejo, entre otras cosas, porque no hay quien lo limpie, si es que de verdad hubiera que limpiarlo".

Ortega reniega de opiniones generalizadas, "chascarrillos de bar o en tertulias en las que participan personas que están muy alejadas del conocimiento", y pone como paradigma "el tópico de que las políticas medioambientales alentadas por los ecologistas son responsables" de estos sucesos, lo que no es cierto, insiste, de acuerdo con informes disponibles.

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Realmente, el último informe con cifras concretas -que data de 2021- indica que el 53 % de estos fuegos fueron intencionados; el 30 %, accidentes y negligencias; el 11 %, por causas desconocidas; el 5 %, por los rayos y el 1 %, como reproducción de incendios previos, recuerda.

Y de los intencionados, el 59 % se debió a usos tradicionales, como quemas agrícolas de rastrojos y matorral, limpieza "por llamarla de alguna manera" de vegetación "e incluso el control de animales como el conejo y el lobo, citado así tal cual en el informe".

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En 2026, "dos de los peores incendios, el de Burgohondo (Ávila) y el de La Mierla (Guadalajara) comenzaron con el uso de maquinaria", remacha, antes de lamentar que Reforesta ha analizado en profundidad la legislación de media docena de comunidades y "la única que prohíbe taxativamente el uso de cualquier tipo de maquinaria en momentos de máximo riego de incendios es la Comunidad Valenciana".

El proyecto de Reforesta incluye otras cuestiones que "enturbian mucho el debate", desde el papel de los ganaderos hasta el de los lobos y los herbívoros salvajes o la posibilidad de "exportar" el modelo de los pinares de Soria, "porque se dice que nunca se queman".

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Ortega apunta que "el peor momento de nuestros bosques, cuando menos superficie ocupaban, se dio a finales del siglo XIX", mientras que en la actualidad "hay más bosques en España que en, al menos, los dos o tres siglos anteriores" y las amenazas que sufren no se limitan al fuego, sino que hay que incluir "la creciente aridez y la pérdida de suelo por erosión y, con ellas, el crecimiento de las plagas".

Respecto a la reforestación, la mayor parte de la superficie quemada cada año "no se reforesta entre otras cosas porque no hay suficientes medios económicos" y, además, "la propia naturaleza puede hacer ese trabajo porque nuestra vegetación está muy adaptada a convivir con el fuego desde tiempos inmemoriales".

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No obstante, advierte de que la subida progresiva de temperaturas "como ha sucedido este año con un septiembre muy caluroso y nada de lluvia" hará más necesaria en el futuro la intervención humana.

Para ello, se trata de ampliar toda la información posible porque "si no hacemos un diagnóstico correcto, evidentemente no vamos a encontrar la solución al problema de los incendios forestales". EFE

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