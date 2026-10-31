Espana agencias

La "acción humana", agravada por la desinformación, causa última de incendios forestales

Guardar

Pedro Pablo G. May

Madrid, 31 oct (EFE).- El problema de los incendios forestales "es mucho más complejo de lo que piensa la mayor parte de la ciudadanía" pero la causa última "sigue siendo la acción humana", agravada ahora por la desinformación, ha señalado en entrevista con EFE el director de Reforesta, Miguel Ángel Ortega.

PUBLICIDAD

"Ahora se echa mucho la culpa al abandono rural pero no es el culpable. De hecho, está conduciendo a la recuperación del bosque en muchos lugares", precisa Ortega, quien certifica la responsabilidad humana de estos siniestros "en el 95 % de los casos" con el bagaje de su trabajo al frente de esta organización, orientada hacia la lucha contra la desertificación y la degradación de la tierra y los bosques desde su fundación hace 35 años.

La desinformación y el desconocimiento "crispan todavía más los ánimos", motivo por el cual Reforesta ha lanzado un proyecto llamado 'Contra el fuego, contra la desinformación', que combina un informe con 23 preguntas y respuestas sobre bosques e incendios forestales y un minidocumental dividido en el mismo número de episodios distribuido a través de redes sociales.

PUBLICIDAD

Esta iniciativa busca ahondar en "las causas reales de los incendios, no las supuestas, y deslindarlas de las que hacen que ahora esos siniestros sean más virulentos" como sucede por ejemplo cuando ante un fuego "todo el mundo dice que el monte está sucio" cuando el tema "es mucho más complejo, entre otras cosas, porque no hay quien lo limpie, si es que de verdad hubiera que limpiarlo".

Ortega reniega de opiniones generalizadas, "chascarrillos de bar o en tertulias en las que participan personas que están muy alejadas del conocimiento", y pone como paradigma "el tópico de que las políticas medioambientales alentadas por los ecologistas son responsables" de estos sucesos, lo que no es cierto, insiste, de acuerdo con informes disponibles.

Realmente, el último informe con cifras concretas -que data de 2021- indica que el 53 % de estos fuegos fueron intencionados; el 30 %, accidentes y negligencias; el 11 %, por causas desconocidas; el 5 %, por los rayos y el 1 %, como reproducción de incendios previos, recuerda.

Y de los intencionados, el 59 % se debió a usos tradicionales, como quemas agrícolas de rastrojos y matorral, limpieza "por llamarla de alguna manera" de vegetación "e incluso el control de animales como el conejo y el lobo, citado así tal cual en el informe".

En 2026, "dos de los peores incendios, el de Burgohondo (Ávila) y el de La Mierla (Guadalajara) comenzaron con el uso de maquinaria", remacha, antes de lamentar que Reforesta ha analizado en profundidad la legislación de media docena de comunidades y "la única que prohíbe taxativamente el uso de cualquier tipo de maquinaria en momentos de máximo riego de incendios es la Comunidad Valenciana".

El proyecto de Reforesta incluye otras cuestiones que "enturbian mucho el debate", desde el papel de los ganaderos hasta el de los lobos y los herbívoros salvajes o la posibilidad de "exportar" el modelo de los pinares de Soria, "porque se dice que nunca se queman".

Ortega apunta que "el peor momento de nuestros bosques, cuando menos superficie ocupaban, se dio a finales del siglo XIX", mientras que en la actualidad "hay más bosques en España que en, al menos, los dos o tres siglos anteriores" y las amenazas que sufren no se limitan al fuego, sino que hay que incluir "la creciente aridez y la pérdida de suelo por erosión y, con ellas, el crecimiento de las plagas".

Respecto a la reforestación, la mayor parte de la superficie quemada cada año "no se reforesta entre otras cosas porque no hay suficientes medios económicos" y, además, "la propia naturaleza puede hacer ese trabajo porque nuestra vegetación está muy adaptada a convivir con el fuego desde tiempos inmemoriales".

No obstante, advierte de que la subida progresiva de temperaturas "como ha sucedido este año con un septiembre muy caluroso y nada de lluvia" hará más necesaria en el futuro la intervención humana.

Para ello, se trata de ampliar toda la información posible porque "si no hacemos un diagnóstico correcto, evidentemente no vamos a encontrar la solución al problema de los incendios forestales". EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

“Por el momento, los indicios apuntan a que lo ocurrido se debe a un fallo en el centro de control de mando de Adif”, explicó el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una rueda de prensa este viernes

Se empiezan a conocer los nombres de las víctimas mortales del accidente ferroviario de Toledo: un guardia civil y un reconocido inspector de Hacienda, entre los fallecidos

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

PP y Vox piden la dimisión del ministro, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Toledo, en directo | Aumenta la presión sobre Óscar Puente mientras continúa la búsqueda de restos biológicos en Urda

El puente de Todos los Santos estará pasado por agua en algunas zonas de España: la Aemet prevé lluvias y más frío en varias regiones

El organismo público ha pronosticado que a partir del martes podría llegar a nuestro país una pequeña DANA que aumentase la inestabilidad atmosférica

El puente de Todos los Santos estará pasado por agua en algunas zonas de España: la Aemet prevé lluvias y más frío en varias regiones

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Con las loterías de Juegos Once no solo podrías ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

El Gobierno local de esta pequeña localidad madrileña da marcha atrás y decide no apoyar el futuro centro de tratamiento de residuos. Otros cinco municipios del entorno también se oponen

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

Entrevista a Miriam González, la candidata de Democracia 21 que pide evitar “obsesiones ideológicas” y fija la salida de Sánchez como condición irrenunciable: “Yo no pactaría con Bildu”

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

ECONOMÍA

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

DEPORTES

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”