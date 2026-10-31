Joan García: "Debemos mantener la cabeza fría para seguir líderes"

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El portero del Barcelona Joan García ha destacado la reacción del equipo, "tras una semana dura con dos derrotas", ante el Deportivo Alavés, al que goleó (6-1) en el Spotify Camp Nou para mantenerse en el liderato de LaLiga EA Sports.

"Teníamos que responder después de esas dos derrotas (ante Real Madrid y PSG) y estuvimos concentrados, jugamos bien e hicimos nuestro trabajo. Debemos mantener la cabeza fría para seguir líderes", ha declarado al final del encuentro.

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Por otra parte, Joan García ha valorado lo cambios en defensa, de la que hoy formaron parte dos centrocampistas como Frenkie de Jong y el debutante Brian Fariñas, que jugaron de central izquierdo y lateral derecho respectivamente.

Al respecto, el meta catalán ha admitido que fue "una línea defensiva algo inusual", pero que ambos "mostraron un gran carácter y demostraron lo buenos que son".

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"Los buenos jugadores pueden ofrecer grandes actuaciones independientemente de la posición en la que jueguen. Estoy muy contento por ellos", ha sentenciado Joan García. EFE