Ingresa en un centro de menores el joven de 17 años detenido en Sant Sadurní por Blocus

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El joven de 17 años detenido en la noche del jueves en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) por su vinculación con el grupo digital Blocus y los disturbios de la semana pasada en la capital catalana ingresará en régimen cerrado en un centro de menores.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha informado esta noche de que la sección de menores de Barcelona ha acordado el internamiento del joven por su supuesta vinculación con la organización de los altercados de Barcelona de la semana pasada, decisión adoptada tras haber practicado diferentes diligencias.

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Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves por la noche a este menor en Sant Sadurní, acusado de difundir el enlace de acceso al grupo Blocus y de haber participado activamente en las conversaciones digitales, facilitando indicaciones sobre el material que había que llevar y las pautas a adoptar para la autoprotección en los altercados del pasado sábado.

Además, habría incitado a otros participantes a formar parte de las acciones violentas en Barcelona, así como proponer posibles objetivos para ser saqueados. EFE