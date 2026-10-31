Hoy será noticia. Domingo, 1 de noviembre

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ACCIDENTE FERROVIARIO

Los equipos de rescate tratan de localizar restos biológicos y desaparecidos en la zona cero

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Urda (Toledo) (EFE).- Los equipos de rescate reanudan sus trabajos en la zona cero del accidente ferroviario en Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas, para tratar de localizar posibles restos biológicos y personas desaparecidas.

Tratan así mismo de recabar pruebas para la investigación, mientras 34 pasajeros heridos siguen ingresados en hospitales.

PREMIO FORMENTOR

El escritor Gonçalo M. Tavares recibe el Premio Formentor de las Letras

Pollença (Mallorca) (EFE).- El escritor portugués Gonçalo M. Tavares (Luanda, 1970) recibirá este domingo el prestigioso Premio Formentor de las Letras 2026, dotado con 50.000 euros y en ocasiones antesala del Nobel.

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La ceremonia de entrega del premio, que regresa al lugar en el que nació, en 1961, el Cabo de Formentor, en la isla de Mallorca, será a las 20:00 horas.

EL TIEMPO

El anticiclón sigue sobre la península, con predominio del tiempo soleado

Madrid (EFE).- El anticiclón sigue este domingo sobre la península y el tiempo soleado y los cielos despejados seguirán siendo protagonistas en casi todo el país, aunque las lluvias, en algunos casos intensas, se van a repetir en algunas islas de Canarias y en puntos del litoral mediterráneo.

La predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta que sigue la situación anticiclónica en la Península Ibérica, con cielos en general poco nubosos, excepto por la presencia de nubes bajas en la vertiente cantábrica y, por la mañana, en buena parte de la meseta sur y del este peninsular.

EFE

plv

 

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