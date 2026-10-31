Guevara: "Recibir un gol tan pronto en un escenario así hace daño"

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El centrocampista del Deportivo Alavés Ander Guevara ha lamentado, tras la goleada que ha sufrido su equipo a manos del Barcelona (6-1), haber encajado el primer tanto azulgrana en el minuto ocho de partido, pues hasta ese momento, cree que su equipo estaba plantado cara al rival.

"Obviamente recibir un gol tan pronto en un escenario así hace daño. Porque mi sensación es que, hasta entonces, no estábamos tan mal", ha lamentado a los micrófonos de Movistar Plus.

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Guevara ha reconocido que los cuatro tantos del Barça en la primera mitad han sido "acciones de mucho nivel, porque ellos tienen una calidad enorme", pero también "un poco concesiones" de su equipo, que además, ha creado peligro "para estar más cerquita en el marcador".

En cualquier caso, el jugador vasco ha invitado a sus compañeros a olvidarse de esta goleada cuanto antes: "Desde el inicio de temporada estábamos siendo muy sólidos y mostrándonos fiables, y al margen de lo que ha pasado hoy, hay que pasar página rápido, que en tres días empieza la Copa para nosotros y luego vamos al Sánchez Pizjuán. Tenemos que levantarnos y volver a coger sensaciones".

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Con el partido del Spotify Camp Nou, ya son siete los encuentros consecutivos en los que el Alavés no conoce la victoria en LaLiga, una racha que "no es nada positiva", según ha reconocido Guevara.

"Pero somos un equipo maduro, trabajador y humilde. Somos conscientes de que tenemos que mejorar, y estoy convencido de que tenemos margen de mejora", ha concluido. EFE

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