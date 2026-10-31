Gonzalo García: "Hemos hecho un partido muy completo"

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El entrenador del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, ha destacado tras la clara victoria de este sábado contra el FIATC Girona (107-78) que su equipo ha hecho "un partido muy completo".

El técnico bilbaíno ha señalado que lo que más le ha gustado es que el equipo ha ido creciendo "minuto a minuto", con una gran segunda mitad (59-38), y ha acabado con 27 asistencias y 11 pérdidas.

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"Parece que les hemos pegado un baile y no. Quien solo haya visto el resultado pensará que les hemos pegado un palizón por la ventaja final y no ha sido así. Ha sido poquito a poquito", ha remarcado.

También ha asegurado que "en agosto todos hubiéramos firmado empezar con cuatro victorias en seis jornadas" y ha recalcado que es "importante" mantener los pies en el suelo.

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"Esta semana me preocupaba porque había mucho ruido con la Copa y hoy el equipo me ha vuelto a dar un zasca. Los jugadores me han demostrado que tienen ambición, pero que son auténticos soldados", ha dicho.

García de Vitoria ha reivindicado la segunda parte "imperial" de Guillem Vives, MVP del partido con 21 puntos, tres rebotes, siete asistencias y 26 créditos de valoración, y ha admitido que al principio le ha costado entrar en el partido por el "drama" del accidente ferroviario de Toledo y por el cuarto aniversario del fallecimiento de su madre. EFE

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