Gerard Encuentra (Ilerna Lleida): "Sin defensa es imposible ganar"

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Murcia, 31 oct (EFE).- Gerard Encuentra, entrenador del Ilerna Lleida, no se mordió la lengua en la rueda de prensa que ofreció al término del partido que el conjunto que dirige perdió por 125-98 en la pista del UCAM Murcia, dijo que "sin defensa es imposible ganar" y también se mostró "preocupado" por "lo poco competitivo que está siendo el equipo".

"Le doy la enhorabuena al UCAM por su triunfo. Ellos fueron mejores desde el inicio y en el primer cuarto nos metieron 34 puntos y al descanso 60. El resumen es que sin defensa es imposible ganar", dejó como valoración de lo ocurrido en el Palacio de los Deportes de la capital del Segura.

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"Me preocupa lo poco competitivos que estamos siendo en los partidos", añadió.

"Está claro que vienen curvas y hay que estar unidos, ser fuertes y trabajar para revertir esta situación. Debemos hacer un análisis profundo, yo el primero, y tratar de encontrar soluciones", apostilló el técnico ilerdense. EFE

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Ij/sab