Funes: “En cuanto llegue esa primera victoria, veremos todo de otra manera”

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Sevilla, 31 oct (EFE).- El entrenador del Málaga, Juanfran Funes, reconoció tras la derrota por 2-1 ante el Real Betis que “cada vez pesa más” no haber ganado aún en las once jornadas ya disputadas de LaLiga EA Sports, pero “en cuanto llegue esa primera victoria, se verá todo de otra manera”.

En la sala de prensa del Estadio La Cartuja, Funes consideró que esta derrota ha sido “dura por no darle premio a nuestra gente” y confirmó que sus jugadores “lo están pasando mal, pero pelean y han tenido hasta el último minuto la posibilidad de sumar aquí”.

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“Cada vez pesa un poco más no ganar, pero vuelvo a decirlo: el equipo tiene talento y capacidad, pero argumentarlo ahora en esta dinámica es muy complejo”, insistió el técnico granadino en rueda de prensa.

“Cuando no llega, o lo vives con desilusión o piensas que en la siguiente ya te toca. Dos buenos resultados lo cambiarán todo y tenemos que buscar que lleguen”, recalcó Funes.

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El técnico malaguista reiteró su visión optimista sobre la situación de su equipo, colista de Primera División, aunque admitió que "cada partido es una 'final' y cada partido que juegas nunca vuelve; ésa es la realidad", si bien cree que "en cuanto se quiten la losa de esa primera victoria, van a llegar muchas más" y lo verán "todo de otra manera”.

Sobre el Betis, afirmó que este sábado “demostraron por qué son equipo de 'Champions'” y reconoció que al Málaga le "costó entrar en los primeros minutos" en el encuentro, "pero en la segunda mitad" se han "repuesto" y consiguieron "tener opciones” de puntuar.

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“No hubo premio y estos equipos te castigan. Ha costado mucho llegar hasta aquí para ahora bajar los brazos. Hoy he sentido de qué son capaces mis jugadores”, concluyó el preparador malaguista. EFE

afl/cc/sab