Fornals: "El Málaga no está en su mejor momento, tira de todo lo que tiene"

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Sevilla, 31 oct (EFE).- El centrocampista del Real Betis Pablo Fornals, autor este sábado del segundo gol de su equipo en su victoria ante el Málaga (2-1), asume que el club malaguista, en el que se formó, "es verdad que no está en su mejor momento" y "tira de todo lo que tiene", por lo que les deseó "la mayor de las suertes".

"Aquí tienen a un aficionado más. Fueron cinco años muy felices en Málaga. Mi salida no fue fácil. Qué menos que, si tengo que ser yo quien marque, pedir perdón. Estoy muy agradecido de que me lo reconozcan", destacó el futbolista castellonense en declaraciones a Dazn.

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Fornals también resaltó la importancia de "sumar tres puntos" después de que "el Atlético haya ganado su partido justo antes" de jugar el Betis e indicó que "en la jornada once no sería beneficioso ponerse techo", por lo que pidió "seguir en esta línea y darlo todo porque, gracias a Dios, el Betis juega cada tres días", indicó en referencia a su participación en la Liga de Campeones. EFE

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