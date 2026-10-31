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Flick: "Esto es lo que quería ver después de dos derrotas"

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha celebrado la "buena reacción" de su equipo en la goleada frente al Alavés (6-1) después de encadenar dos derrotas ante el París Saint-Germain, en la Liga de Campeones, y el Real Madrid, en LaLiga EA Sports.

"Hemos jugado con muchos jugadores distintos. Hemos controlado al rival y hemos jugado muy centrados en defensa. Estoy contento por ello", ha analizado Flick en la rueda de prensa posterior al encuentro disputado en el Spotify Camp Nou.

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El técnico alemán ha destacado el buen partido de los centrocampistas Frenkie de Jong y Brian Fariñas que ante las bajas en defensa jugaron, respectivamente, de central y lateral derecho.

"Le pedí Frenkie si podía jugar en esta posición y ha ayudado al equipo. Se lo agradezco, lo mismo digo con Brian, que nunca había jugado de lateral y lo ha hecho muy bien. Estoy muy contento por él porque su actitud es muy profesional. Y eso es lo que quiero", ha añadido.

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Con todo, Flick ha reconocido que su equipo deberá "sobrevivir" en los próximos dos encuentros, ante el Aston Villa y el Atlético de Madrid, por las bajas de los zagueros Xavi Espart, Jules Kounde, Andreas Christensen y Eric Garcia. "Espero que uno o dos jugadores puedan volver, pero no queremos arriesgar", ha explicado.

Asimismo, ha elogiado el buen partido de Raphael Dias Raphinha y Lamine Yamal, autores de sendos dobletes. "Esto es lo quería ver después de dos derrotas", ha dicho.

Sobre Lamine Yamal, ha admitido que era importante que en el segundo tiempo descansara y, por este motivo, decidió sustituirlo por Antonhy Gordon.

Con este triunfo, Flick sumó las victorias 100 como entrenador del Barcelona. Al ser preguntado por su mejor triunfo en sus primeros 131 partidos, ha recordado el clásico liguero que ganó en el Bernabéu (4-0) en su primera temporada: "Ganar en Madrid fue fantástico. Tengo buenos recuerdos de aquella victoria". EFE

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