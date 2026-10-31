Flick alcanza las 100 victorias con el Barça en 131 partidos

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha alcanzado este sábado las 100 victorias al frente del conjunto azulgrana tras ganar al Alavés (6-1) en la undécima jornada de LaLiga EA Sports.

El técnico alemán, que llegó al banquillo barcelonista en verano de 2024, alcanza esta cifra redonda en su partido número 131 al frente del equipo azulgrana, con un balance de 100 victorias, 10 empates y 21 derrotas en todas las competiciones oficiales.

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La Liga es el torneo en el que Flick ha sumado más triunfos, con 69 en 87 encuentros, mientras que en la Liga de Campeones acumula 18 victorias en 29 partidos. En la Copa del Rey, su balance es de nueve triunfos, un empate y una derrota en once encuentros, mientras que en la Supercopa de España ha ganado los cuatro partidos que ha disputado.

De este modo, el preparador alemán ha ganado el 76,33% de sus primeros 131 encuentros como técnico del Barcelona, cifras que le sitúan como el entrenador de la historia del Club con un mejor porcentaje de victorias, si se tiene como referencia el total de partidos del resto de técnicos y no solo sus 100 primeros duelos.

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Luis Enrique Martínez, que sumó 138 victorias en 181 partidos (76,24%), fue el entrenador en la historia del club que menos partidos necesitó (126) para alcanzar los 100 triunfos. EFE