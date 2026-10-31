Fermín López: "Hemos vuelto a encontrarnos"

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El mediapunta del Barcelona Fermín López ha asegurado que, después de las dos derrotas frente al París Saint-Germain y el Real Madrid, el equipo azulgrana ha vuelto a "encontrarse" en la goleada contra el Alavés (6-1)

"Ha sido una semana dura para nosotros y no hay mejor escenario para revertirla con una victoria con nuestra gente. Ha sido un buen partido y hemos vuelto a encontrarnos", ha afirmado el jugador andaluz en declaraciones a Movistar+.

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Sobre el partido, ha destacado que ha sido importante marcar temprano ante un rival que planteó "un bloque bajo" en defensa, lo que les ha permitido que el "juego se abriera".

Fermín, autor de un tanto y dos asistencias, se ha mostrado "contento" de ayudar al equipo, que se mantiene como líder de LaLiga EA Sports con dos puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, su próximo rival.

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"No pudimos conseguir la victoria ante el Real Madrid y el PSG pero creo el equipo está bien y vamos a seguir ganando seguro", ha añadido.

Por último, el internacional español ha elogiado la actuación de Raphael Dias 'Raphinha' y Lamine Yamal, autores de sendos dobletes ante el conjunto vasco: "Con ellos conseguiremos grandes cosas". EFE

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