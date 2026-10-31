Evacuado en ambulancia el jugador del Sabadell Quadri Liameed tras una patada en la cabeza

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Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- El jugador nigeriano del Sabadell Quadri Liameed ha tenido que ser evacuado en ambulancia el estadio Carlos Belmonte tras recibir una patada involuntaria en la cabeza del delantero del Albacete José Corpas.

La acción se produjo en la frontal del área del Sabadell el minuto 42 del partido. En la pugna por el balón Corpas golpeó con un pie en la cabeza de Quadri, que cayó a plomo sobre el césped. El delantero del Albacete fue expulsado por la acción y enseguida Quadri fue atendido y evacuado en ambulancia.

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El Albacete y el Sabadell se enfrentan en la duodéicma jornada de LaLiga Hypermotion. EFE