El San Pablo Burgos buscará la sorpresa en la pista del Real Madrid

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Burgos, 31 oct (EFE).- El Recoletas Salud San Pablo Burgos afronta este domingo una de las salidas más exigentes de la temporada con su visita al Real Madrid, un rival que llega en plena racha de resultados, con diez victorias consecutivas y después de imponerse con autoridad en sus últimos compromisos tanto en la Liga Endesa como en la Euroliga.

El entrenador burgalés, Porfi Fisac, reconoció la dificultad del encuentro ante un equipo que considera de máximo nivel europeo y que destaca por su capacidad para dominar los partidos.

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"El Madrid viene ganando de 20, de 30 los últimos días en ACB y también en Euroliga", señaló el técnico, que advirtió de la dificultad añadida que supone enfrentarse a una plantilla tan amplia, con múltiples alternativas en su convocatoria a pesar de las numerosas bajas.

Para intentar competir, el San Pablo necesitará controlar el ritmo y evitar que los madrileños puedan correr y encontrar situaciones cómodas de lanzamiento. Fisac considera fundamental proteger el rebote, frenar las primeras acciones de transición y mejorar la ejecución ofensiva.

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"Para ganar a este tipo de partidos no te vale solo con estar a un nivel top, sino que encima ellos no tengan un buen partido", explicó.

El preparador también incidió en la necesidad de recuperar la consistencia que ha faltado en algunos encuentros y, aunque destacó que el equipo está siendo competitivo y ha tenido opciones de victoria en sus compromisos, reconoció que todavía necesita mejorar su solidez y regularidad durante los 40 minutos.

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En el apartado físico, Retin Obasohan y Cancar continúan con sus procesos de recuperación, mientras que Dani Díez y Chase Audige arrastran sendos golpes y son duda para el encuentro, aunque Fisac confía en poder contar con ambos, aunque esperará a su evolución.

El entrenador burgalés señaló además que su principal motivación pasa por recuperar la fortaleza del equipo y ofrecer una mejor versión, especialmente después de las últimas derrotas en casa. EFE

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vfr/mr/jpd