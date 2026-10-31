El Jaén cede un empate en casa, el Inter enlaza su tercer triunfo y el Jimbee golea

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).-El Jaén Paraíso Interior cedió sus primeros puntos de la temporada en el Olivo Arena tras empatar (3-3) frente al Quesos El Hidalgo Manzanares, en la séptima jornada del Torneo Apertura de la Liga Prime Futsal.

El conjunto jiennense se adelantó en tres ocasiones, pero siempre encontró respuesta del equipo castellano-manchego. El doblete del argentino Mati Rosa y el tanto de Eloy Rojas no fueron suficientes para conseguir la victoria. Javi Alonso, Robles y Eloy de Pablos marcaron para los visitantes.

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El empate mantiene al Jaén en la tercera posición del Torneo Apertura de la Liga Prime, con 16 puntos, los mismos que el Barça, segundo por diferencia de goles. Ambos están a cinco del líder, el Illes Balears Palma Futsal, que suma 21 puntos después de ganar los siete encuentros disputados y mantiene el pleno de triunfos.

La jornada también dejó la tercera victoria consecutiva del Inter JP Financial, que se impuso por 1-2 al Servigroup Peñíscola en el pabellón Juan Vizcarro. Cecilio adelantó a los madrileños en el minuto 17 tras una acción iniciada por el portero Jesús Herrero y culminada con la asistencia de Chaguinha.

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La expulsión del guardameta local Lukas Acosta en el minuto 24, por derribar a Toni Escribano cuando encaraba la portería, permitió al Inter aprovechar la superioridad para ampliar la renta por medio de Javi Mínguez. Pablo Muñoz recortó distancias, pero los visitantes resistieron en los últimos minutos, en los que Herrero volvió a resultar decisivo con sus intervenciones.

El Viña Albali Valdepeñas y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad firmaron tablas (4-4) en un partido de alternativas. Los cordobeses llegaron a disponer de dos goles de ventaja, con el 2-4 que estableció Palacio en el minuto 25, pero los locales reaccionaron de inmediato. Alex Fonseca, autor de un doblete, y João Silveira igualaron el marcador. Torres completó los goleadores del conjunto valdepeñero, mientras que Palacio, Ivi y Titi del Rey anotaron para el Córdoba.

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Por último, el Jimbee Cartagena Costa Cálida consiguió una contundente victoria por 8-3 ante el Catgas Energia y encadenó su segundo triunfo consecutivo. Juninho, autor de un triplete, y Waltinho, que marcó dos tantos, lideraron el ataque de los de Duda, que llegaron al descanso con un 4-1 y ampliaron su ventaja hasta el 6-1. Aniol y Víctor Pérez redujeron distancias, pero los cartageneros cerraron el encuentro con dos nuevos goles. EFE

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