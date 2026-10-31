El francés Hubert Henno, destituido como seleccionador español de voleibol masculino

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Madrid, 31 oct (EFE).- La Real Federación Española de Voleibol (Rfevb) ha decidido destituir al seleccionador masculino absoluto, el francés Hubert Henno, después de haber estado en el cargo desde mayo del pasado año y tras considerar que no ha alcanzado los objetivos marcados.

La Rfevb informa de la marcha de Henno a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que le agradeció "su profesionalidad, dedicación y compromiso" en las dos temporadas que ha ocupado el banquillo.

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El técnico francés, de 50 años, tomó las riendas de los 'linces rojos' en sustitución de José Luis Moltó y en el año y medio que ha ejercido el cargo, dirigió al equipo en 18 partidos, con diez victorias y ocho derrotas.

En las dos ediciones disputadas de la Liga Europea, que vendría a ser una ‘segunda división’ mundial, no logró el pase a la fase final, ni tampoco el billete para el Europeo de este año al perder los dos encuentros ante Suecia y Suiza.

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Su última cita fueron los Juegos del Mediterráneo celebrados en Taranto (Italia) el pasado mes de agosto, donde España no pasó a semifinales al sumar dos victorias y dos derrotas, ante Turquía y Grecia.

Henno, que ha compaginado el cargo con el de entrenador del Stilon Gorzów polaco, tomó al combinado español en el puesto 32 del ránking mundial y lo deja en el 36, sin aspiraciones de clasificarse para los Juegos de Los Ángeles 2028, por lo que la directiva de la federación considera que no ha estado a la altura de las expectativas que depositó en él.

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"Ha sido parte del camino de nuestro equipo nacional, asumiendo el reto de liderar al grupo en una etapa importante. Te deseamos mucha suerte en tus próximos retos profesionales. Gracias por todo, Hubert", concluye el mensaje de la Rfevb.

España tuvo su año dorado en el voleibol masculino en 2007, cuando ganó sus primeros títulos, el Campeonato de Europa y la Liga Europea, con una generación formada por jugadores como Rafa Pascual, los hermanos Guillermo y Miguel Ángel Falasca, Julián García-Torres y Moltó, pero desde entonces apenas ha obtenido resultados positivos. EFE

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