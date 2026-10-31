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El español Pedro Acosta logra la victoria 'sprint'

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16) se ha adjudicado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Malasia de MotoGP, que se ha disputado en el circuito de Sepang, por delante de su compatriota Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). EFE

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