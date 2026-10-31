El español Pedro Acosta logra la victoria 'sprint'

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Pedro Acosta (KTM RC 16) se ha adjudicado la victoria en la carrera 'sprint' del Gran Premio de Malasia de MotoGP, que se ha disputado en el circuito de Sepang, por delante de su compatriota Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) y el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP). EFE

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España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro El país cuenta con casi 4.000 kilómetros de vías rápidas, la mayor extensión del continente, pero queda 370 millones de euros por detrás de Francia; 6.064 millones de Italia; y más de 13.000 millones por detrás de Alemania en inversión ferroviaria

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