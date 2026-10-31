El español Jorge Martín decide no continuar con el gran premio

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Jorge Martín (Aprilia RS-GP) ha decidido retirarse del Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputa en el circuito de Sepang como consecuencia de las molestias que le ocasiona su fractura de radio del brazo derecho.
Martín, segundo en la clasificación provisional del mundial de MotoGP a diez puntos del líder, su compatriota Marc Márquez, se probó en la segunda tanda de entrenamientos libres, pero tras la misma, decidió junto a los responsables de su equipo, retirarse de la carrera malasia. EFE
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