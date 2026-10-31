El Elche pone a prueba su buena dinámica ante un Valencia con urgencias

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Elche (Alicante)/Valencia, 31 oct (EFE).- El Elche y el Valencia disputan este domingo un duelo autonómico en el que el equipo ilicitano, en su mejor momento de la temporada, quiere prolongar su buena dinámica con su primer triunfo como local ante un rival con urgencias y en zona de descenso.

El conjunto ilicitano afronta el duelo avalado por una racha de cuatro jornadas sin perder, tres de ellas sin recibir un gol, mientras que el conjunto valenciano, que acumula cuatro partidos sin ganar, no consigue despegar pese a la llegada a su banquillo del mexicano Javier Aguirre como revulsivo.

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La única asignatura pendiente del Elche son los partidos como local, ya que todavía no ha logrado ganar en el Martínez Valero, donde ha sumado tres derrotas y un empate en los cuatro encuentros disputados.

El equipo ilicitano solo cuenta con la baja del centrocampista Marc Aguado, convaleciente de una lesión en el tobillo, aunque mantiene la duda de su máximo goleador, Fer Niño, que ha arrastrado problemas de espalda.

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Por lo demás, tiene a la mayoría de sus titulares en perfectas condiciones, ya que el preparador argentino Martín Anselmi pudo darles descanso en el partido de Copa del Rey ante el Pinatar.

Todo apunta a que Anselmi apostará por un equipo muy similar al que goleó al Rayo, con Fede Redondo de nuevo como central y Thomas Lemar como brújula ofensiva en la media punta.

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Una muestra del optimismo que vive el Elche, que por primera vez esta temporada se encuentra fuera de la zona de descenso, es que sus seguidores han preparado un recibimiento al equipo a su llegada al estadio, en una jornada festiva que incluirá un hermanamiento entre ambas aficiones.

El Valencia viaja a Elche necesitado de una victoria que se le resiste desde el 15 de septiembre en Mendizorroza con Óscar Sánchez. Desde la llegada de Aguirre ha empatado contra el Racing de Santander en El Sardinero (2-2) y Athletic (0-0) y ha sufrido una derrota, contra el Villarreal (1-2) en la última jornada.

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Aguirre ha insistido en la necesidad de que sus jugadores encuentren continuidad en el juego y, sobre todo, en el trabajo de finalización. La victoria se presenta como un objetivo prioritario para un Valencia que necesita alejarse de la zona baja y evitar que la presión clasificatoria siga aumentando.

Para ello, el técnico mexicano tratará de encontrar el equilibrio entre solidez defensiva y eficacia en ataque, dos aspectos que han condicionado el rendimiento del equipo durante este inicio irregular. El Valencia es uno de los equipos menos goleadores del campeonato, con siete tantos a favor y diecisiete en contra en diez jornadas.

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Aguirre recupera a Sadiq Umar y Dimitri Foulquier, mientras que no contará por decisión técnica con José Copete, que se acaba de recupera de una lesión; por problemas físicos con David Otorbi, Kayne Van Oevelen, Diego López y Sergi Canós; y por sanción con Harvey Elliott.

- Alineaciones probables:

Elche: Dituro; Sangaré, Redondo, Chust, Revivo; Morcillo, Gonzalo Villar; Cepeda, Lemar, Germán Valera y Fer Niño.

Valencia: Dimitrievski; Arnau, Tárrega, De Haas, Gayà; Mafeo, Guido Rodríguez, Pepelu, Luis Rioja; Javi Guerra y Danjuma.

Árbitro: por designar.

Campo: Martínez Valero.

Hora: 18:30.

EFE

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