El BNG sostiene que Óscar Puente "tiene los días contados" como ministro y pide investigar

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Santiago de Compostela, 31 oct (EFE).- El hasta ahora diputado del BNG en el Congreso y candidato en las próximas elecciones generales, Néstor Rego, ha sostenido este sábado que tiene la "impresión" de que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "tiene los días contados" en este cargo tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo).

En rueda de prensa esta mañana en Santiago de Compostela, Rego ha insistido en que se debe investigar a fondo lo acontecido para esclarecer las causas y determinar las responsabilidades políticas a asumir por esta tragedia, que ha dejado al menos 69 muertes tras la colisión de un tren AVE contra un Iryo que permanecía parado en la misma vía.

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El candidato nacionalista ha comparecido junto a la eurodiputada del partido, Ana Miranda, para fijar la posición del BNG sobre este asunto y señalar los similitudes de lo acontecido con el accidente del Alvia 04155 en la parroquia compostelana de Angrois el 24 de julio de 2013, que provocó ochenta fallecidos y más de ciento cuarenta heridos.

En este sentido, Rego ha querido dejar claro que la postura del Bloque es la "misma" que en aquel entonces y pasa por aclarar los motivos del siniestro con una investigación independiente para que luego se asuman las responsabilidades pertinentes, "caiga quien caiga".

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"Lo que no es de recibo es que una vez más se pretenda liquidar todo con la responsabilidad en una persona" y aludiendo al "error humano", ha remarcado, para luego subrayar que en la línea Madrid-Córdoba en la que se produjo el accidente tampoco estaba implantado el sistema ERTMS que habría impedido el descarrilamiento del Alvia en Galicia.

Asimismo, Néstor Rego ha tachado de "inadmisible" que haya quien esté intentando sacar "rédito político" de este siniestro y ha denunciado la "hipocresía tremenda" que, en su opinión, muestra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, con sus proclamas sobre Urda cuando como titular de la Xunta votó en contra de investigar el accidente de Angrois.

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"Le negó la posibilidad de un trato humano a los familiares y a las víctimas", ha incidido Rego, que ha hablado de un "pacto de la curva" entre populares y socialistas "para que no se conociesen las causas" de ese descarrilamiento, en el que tenían "responsabilidad compartida".

Por este motivo, ha concluido que el líder popular y candidato a la presidencia del Gobierno no tiene "mucha legitimidad" para ahora reclamar "transparencia".

Por su parte, la eurodiputada Ana Miranda ha anunciado que la próxima semana presentarán en el Parlamento comunitario iniciativas para aclarar a dónde fueron a parar los fondos europeos recibidos por España para modernizar las líneas de ferrocarril e instalar en ellas los sistemas de seguridad adecuados.

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Miranda ha lamentado que trece años después de Angrois persistan "deficiencias claras" en la gestión ferroviaria y lo ha ligado con la falta de voluntad de investigar a fondo y subsanar las causas de los accidentes.

"De nuevo volvemos a ver cómo se culpa al error humano", ha criticado, para luego sentenciar que las víctimas y sus familias "merecen justicia, merecen verdad" y "merecen reparación" a través de una investigación independiente que permita "que no se vuelva a repetir" un hecho similar.

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Tanto Rego como Miranda han puesto también el foco en el aumento de tráfico ferroviario ligado a la "privatización" del transporte en tren con la entrada de nuevos operadores y han advertido de que exigirán más información a este respecto. EFE

(foto)