El blindaje policial impide a Blocus nuevos disturbios en Barcelona y ciudades catalanas

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Barcelona, 31 oct (EFE).- Un férreo blindaje policial en Barcelona y una docena más de ciudades catalanas, de una envergadura excepcional, ha impedido este sábado que prosperara la convocatoria del grupo digital Blocus de provocar nuevos disturbios y saqueos de comercios este sábado, como ocurrió el pasado fin de semana.

Centenares de agentes de los Mossos y de la Guàrdia Urbana han tomado desde las tres de la tarde las calles del centro de Barcelona y los accesos al mismo en transporte público para entorpecer que se celebrasen, al menos, tres concentraciones y saqueos convocados para este sábado por Blocus a través de las redes sociales.

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En ese dispositivo excepcional, de "máximos" según los Mossos, los policías han realizado más de mil identificaciones a jóvenes que han acudido a los puntos de la convocatoria ataviados como se pedía en las redes, sobre todo con ropa negra, y han tramitado en torno a un centenar de denuncias por el decomiso de armas blancas o herramientas útiles para cometer saqueos.

El despliegue policial ha ido acompañado del cierre de algunos acceso al Metro de Barcelona, la alteración de diversas líneas de autobús y la suspensión, entre otros, del servicio público de alquiler de bicicletas en el centro de la ciudad.

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En el marco de este dispositivo, agentes de la Guàrdia Urbana de Barcelona han detenido a un joven ya que, al ser identificado, se ha comprobado que sobre él pesaba una orden de arresto por causas pendientes.

En ese escenario de control policial, los comercios han podido desarrollar su actividad en la ciudad aunque, como ha reconocido el presidente de la organización de comerciantes Barcelona Oberta, Gabriel Jené, en "un ambiente raro", marcado también por el blindaje con maderas y otros sistemas de protección de los escaparates y fachadas de los comercios.

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Si bien durante la mañana han abierto prácticamente todos los del centro de la ciudad, a media tarde han cerrado varios comercios, sobre todo los de que grandes multinacionales cuyas tiendan han sido también saqueadas en otras ciudades europeas.

En Barcelona, el dispositivo implementado ha correspondido a uno de nivel de riesgo de 4 en una escala de 1 a 4, es decir, el máximo, un rango que no se implementaba desde 2021 en la ciudad, con motivo de las movilizaciones por el rapero Pablo Hasél.

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En una comparecencia esta noche ante los medios de comunicación, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la tarde de este sábado, la ciudad ha vivido una jornada "de tranquilidad" pese a la convocatoria del movimiento Blocus gracias a un "trabajo ingente" de los cuerpos de seguridad.

"Esto no es fruto de la casualidad", ha dicho Collboni, y ha asegurado que "se ha desplegado uno de los operativos de orden público más importantes vistos en la ciudad de Barcelona".

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"Estos comportamientos no quedarán impunes. Quien la hace, la paga", ha subrayado el edil barcelonés, un mensaje que durante el día habían lanzado también en las redes sociales el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la consellera de Interior, Nuria Parlon.

Además de en Barcelona, Blocus había convocado protestas en Lleida, Badalona (Barcelona), Igualada (Barcelona), Mataró (Barcelona), Girona, Terrassa (Barcelona), Gavà (Barcelona), Figueres (Girona), Salt (Girona), Reus (Tarragona), Platja d'Aro (Girona) y Blanes (Girona), entre otras localidades, aunque en estos casos fueron clasificadas como nivel 2 de riesgo.

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En Lleida, los cuerpos policiales han controlado el eje comercial. En Salt, un fuerte dispositivo de Mossos y Guardia Urbana han protegido el equipamiento del Espai Gironès y en Igualada, los agentes se han desplegado por el centro de la ciudad y han efectuado identificaciones.

En Mataró (Barcelona), una decena de dotaciones de Mossos y vigilantes privados se ha desplegado en el centro comercial Mataró Parc, mientras otras unidades se han distribuido por otras zonas comerciales de la ciudad.

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Aunque la mayoría de comercios han optado por permanecer abiertos, otros han decidido reducir el horario comercial y han cerrado a primera hora de la tarde por el temor a sufrir saqueos.

Los Mossos d'Esquadra, además, han detenido este sábado en Cabrera d'Anoia (Barcelona) a otro joven, de 21 años, vinculado a los canales de Blocus y a los disturbios y saqueos del pasado sábado.

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El detenido era el administrador de uno de los grupos de comunicación utilizados para promover y coordinar las acciones violentas, que se habrían difundido mediante un cartel publicado en TikTok con un código QR de acceso directo a un canal de Whatsapp.

Las investigaciones han permitido determinar que el joven arrestado habría tenido una participación activa en la dinamización del grupo y que se encontraba en Barcelona durante los violentos disturbios del pasado sábado.

Entre tanto, el joven de 17 años detenido en la noche del jueves en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) también por su vinculación con Blocus ha ingresado en régimen cerrado en un centro de menores tras la prácticas de nuevas diligencias judiciales sobre su causa. EFE

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