El accidente fue lo que provocó falta de tensión y ocupar otra vía, según Transportes

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Madrid, 31 oct (EFE).- El choque entre el tren AVE y el Iryo fue lo que provocó la falta de tensión en el tramo de Urda (Toledo), dentro de la línea que conecta Madrid y Andalucía, y la ocupación de una segunda vía, han informado fuentes del Ministerio de Transportes.

Estas fuentes aseguran que "el fallo producido en Urda" fue la caída del sistema LZB, pero destacan que la ocupación de la segunda vía -la que iba en dirección Madrid- y la falta de tensión en la salida de Urda se debió a la propia colisión, que ha provocado el fallecimiento de, al menos, 69 personas.

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Una primera ficha elaborada tras el accidente refiere que el miércoles la línea ferroviaria Madrid-Sevilla tuvo problemas por la caída del sistema LZB, un problema en el sistema GSMR -el estándar internacional de comunicación inalámbrica digital del sector ferroviario- así como la ocupación "intermitente de circuitos de vía y la falta de tensión" en Urda.

No obstante, desde Transportes señalan que, en la apertura de la incidencia, el problema reportado del GSMR "se ha confirmado que no fue tal", ya que, según explican, todas las comunicaciones entre trenes y el centro de control de Adif se realizaron sin problemas.

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Así, estas fuentes sostienen que, hasta el momento de la colisión, "sólo se produjo la caída del sistema LZB" en un tramo de unos 63 kilómetros de la línea que conecta Madrid y Andalucía. EFE