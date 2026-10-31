Einar, defensa del Málaga: “No estamos tan lejos de los rivales”

Sevilla, 31 oct (EFE).- Einar Galilea, defensa central del Málaga, lamentó tras la derrota por 2-1 ante el Real Betis que “no les esté alcanzando” para lograr la primera victoria en LaLiga EA Sports, pero cree que “no están tan lejos de los rivales”.
“Hay maneras de perder contra unos jugadores y un equipo de Champions, pero no nos podemos permitir perder con dos goles a balón parado, sobre todo el segundo nos hace mucho daño justo antes del descanso”, analizó el jugador en zona mixta.
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“No le hemos perdido la cara al partido, hemos seguido intentándolo, pero no puede ser que hayamos perdido el partido nosotros”, reivindicó en tono autocrítico.
Einar cree que están “cerca” de la primera victoria, pero “son detalles que igual otros años no marcaban tanta diferencia y este año te penalizan más”.
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“De momento no nos está alcanzando, yo creo que no estamos tan lejos de los rivales”, destacó el jugador vasco, que agradeció el apoyo de la afición desplazada a Sevilla.
“Escuchándoles a ellos con cánticos de “sí se puede”, más contentos o menos, pero orgullosos de un equipo que lo ha intentado. A nosotros nos llena mucho, les necesitamos y todos juntos será más fácil. Si empezamos a dividirnos ya, pues estamos listos”, concluyó. EFE
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afl/jl
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