Dos agentes fuera de servicio detienen a un migrante por pegar y robar a su mujer en Ceuta

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Ceuta, 31 oct (EFE).- Dos agentes de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio han detenido a un migrante, que permanecía en la ciudad desde finales de julio, por haberle dado un guantazo a una mujer en la calle, después de haberle arrebatado el teléfono móvil. La mujer agredida dijo ser la pareja del agresor.

Según han informado a EFE fuentes policiales, la intervención se ha producido cuando los dos agentes, pertenecientes a la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, se dirigían hacia su puesto de trabajo.

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Los agentes procedieron a la detención de un hombre después de presenciar cómo agredía a una mujer en plena vía pública, tras arrebatarle el teléfono móvil.

Los hechos se han producido en la zona de los Jardines de la Argentina cuando los agentes vieron que el agresor le quitaba el móvil a la mujer, que en esos momentos estaba hablando por teléfono, y le daba una bofetada.

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Los agentes detuvieron al agresor, comprobando que se trataba de uno de los migrantes que entraron irregularmente en Ceuta a finales de julio.

Mientras tanto, la mujer, que dijo ser su pareja, tiene DNI español, por lo que el migrante ha sido arrestado como autor de un presunto delito de violencia de género. EFE

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