Consejeros de infraestructuras del PP expresan su preocupación por el sistema ferroviario

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Madrid, 31 oct (EFE).- Los consejeros de infraestructuras de las comunidades gobernadas por el Partido Popular han trasladado su "extrema preocupación" por la situación del sistema ferroviario español tras el accidente de Urda (Toledo) que ha dejado al menos 69 muertos.

En un vídeo distribuido a medios, el vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha explicado que este sábado ha mantenido una reunión virtual con los consejeros, que le han expresado sus preocupaciones.

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Bravo ha apuntado que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que estos dos accidentes "son inasumibles", esto "tiene que tener consecuencias".

El vicesecretario popular ha contado que ha compartido con los consejeros la visión del líder del PP y candidato a la presidencia en las elecciones del 29N, Alberto Núñez Feijóo, de que otra forma de gestionar es posible, una gestión que recupere la cultura de la seguridad.

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El vicesecretario popular ha afirmado que el accidente no se puede despachar diciendo que es una fatalidad o "buscando una cabeza de turco" y que es necesario que haya una investigación urgente de lo acontecido.

Se debe, además, prestar una atención especial a la línea Andalucía-Madrid y hay que reforzar el área de seguridad de Adif y de Renfe, con más profesionales de gestión y de seguridad.

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Bravo ha reiterado que también hace falta una revisión técnica independiente de toda la red ferroviaria y un plan de emergencia que se centre principalmente en seguridad, conservación y mantenimiento. EFE