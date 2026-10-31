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Comienzan los sorteos en los ayuntamientos para elegir quiénes estarán en las mesas el 29N

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Madrid, 31 oct (EFE).- Los sorteos en los ayuntamientos para elegir a quiénes formarán parte como presidentes o vocales de las mesas electorales del 29 de noviembre comienzan oficialmente este sábado, 31 de octubre, y terminarán el miércoles, día 4, aunque con excepciones, pues algunos consistorios ya hicieron su rifa.

Un programa informático durante un pleno municipal suele ser el artífice de los sorteos hoy día, pero en algunos ayuntamientos pequeños se mantienen métodos clásicos, como extraer bolas de un saco.

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En los últimos días ya se han celebrado los plenos extraordinarios para los sorteos en algunas ciudades, como en Madrid, Valladolid y Oviedo, siempre autorizados esos adelantos por la Junta Electoral Central (JEC).

En Madrid, el municipio más grande de España, ya se conocen desde el jueves los nombres de los 32.715 residentes a quienes les ha tocado formar parte de alguna de las 3.635 mesas que se instalarán para las elecciones al Congreso y el Senado del 29N.

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Para cada mesa se elige a nueve personas: un presidente y dos vocales, con dos suplentes para cada cargo.

En el sorteo entran quienes tengan entre 18 y 70 años y sepan leer y escribir, lo que en la práctica suele reducirse a quienes cuenten con el graduado escolar.

Los agraciados tendrán que presentarse en sus mesas electorales a las 8 de la mañana del 29 de noviembre, una hora antes de que comiencen las votaciones en las urnas.

Podrán tener ausencias breves durante la jornada, pero siempre que permanezcan presentes dos de los tres miembros de la mesa.

A partir de las 8 de la tarde, cuando se cierren las urnas, el presidente y los vocales dirigirán el recuento de los votos, en presencia de los interventores designados por los partidos.

Cada miembro de la mesa, tanto el presidente como cada vocal, recibirá 75 euros por su labor.

Además, si son trabajadores, tienen derecho a un permiso retribuido ese domingo 29 y a una reducción de cinco horas en la jornada del día siguiente, el lunes 30.

Los suplentes, en cambio, no reciben ninguna retribución, pese a tener que presentarse a las 8 de la mañana del domingo en la mesa.

En el caso de que quien resulte elegido no acuda a su puesto se arriesga a una sanción económica e incluso hasta a un año de prisión en algunos casos.

No obstante, hay varios motivos tasados para excusarse, que estudiará la Junta Electoral de Zona (JEZ) a la que pertenezca ese municipio.

Para empezar, quienes tengan entre 65 y 70 años pueden directamente renunciar.

Además, pueden solicitar no ir, y lo resolverá la JEZ, quienes acrediten una discapacidad de al menos el 33 % o quienes ya hayan formado parte de una mesa electoral en tres ocasiones en los últimos diez años.

También quienes ejerzan profesiones básicas y tengan que estar de guardia, como médicos o bomberos, y quienes expliquen que sufren un grave trastorno por razón de las cargas familiares, como el cuidado de menores de edad o de enfermos.

El de las mujeres embarazadas es otro de los casos típicos que atiende la JEZ para conceder la dispensa, así como cuando hay lesiones o intervenciones quirúrgicas recientes o próximas.

Son también motivos que puede analizar la JEZ el cambio de residencia habitual a otra comunidad autónoma, aunque aún se figure en el censo de ese municipio, o la coincidencia con un evento familiar de importancia que estaba ya previsto.

En las elecciones anteriores, el 23 de julio de 2023, la JEC indicó que quienes acreditasen que tenían contratado un viaje vacacional con anterioridad al proceso electoral podían alegarlo en una solicitud a su correspondiente JEZ.

Para estas elecciones, a finales de noviembre, estos casos serán bastantes menos que en aquella ocasión, en pleno verano.

Todas las alegaciones tienen que hacerse en un plazo de siete días desde que es recibida la notificación. EFE

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