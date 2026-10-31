Espana agencias

Collboni: Barcelona ha vivido una jornada de tranquilidad gracias a un "trabajo ingente"

Guardar

Barcelona, 31 oct (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la tarde de este sábado la ciudad ha vivido una jornada "de tranquilidad" pese a la convocatoria del movimiento Blocus gracias a un "trabajo ingente" de los cuerpos de seguridad.

Lo ha dicho pasadas las 20.30 horas en una comparecencia desde la jefatura de la Guardia Urbana para valorar las medidas adoptadas ante la nueva convocatoria del movimiento en la capital catalana.

PUBLICIDAD

"Esto no es fruto de la casualidad", ha dicho Collboni, y ha asegurado que "se ha desplegado uno de los operativos de orden público más importantes vistos en la ciudad de Barcelona".

El alcalde ha advertido además de que el operativo "continúa en marcha" y lo hará durante las próximas horas, y ha explicado que, tras un primer balance, se ha saldado con 1.000 personas identificadas.

PUBLICIDAD

"Estos comportamientos no quedarán impunes. Quien la hace, la paga", ha subrayado el edil barcelonés.

En este sentido, ha remarcado que ha funcionado el mensaje de contundencia y no tolerancia ante los saqueos lanzado hace una semana, así como el mensaje a progenitores de menores, y la prevención y coordinación policial, la cooperación entre judicatura y fiscalía.

"Es evidente que afrontamos un fenómeno nuevo que se repite en otras ciudades, somos conscientes de que está presente y no bajaremos la guardia porque se puede repetir", ha advertido.

Collboni ha defendido que Barcelona "es una ciudad de libertades", donde se protege el derecho a manifestarse, pero que otra cosa es provocar disturbios.

"Esto en Barcelona ni se tolera ni se tolerará, es un fenómeno nuevo, quiero advertir que daremos respuesta y lo continuaremos haciendo con toda la contundencia, tolerancia cero a la violencia y vandalismo en nuestras calles. Queda claro que los actos tienen consecuencias", ha insistido.

El dispositivo municipal desplegado esta semana para hacer frente a estos posibles altercados ha supuesto, en la zona perimetrada, la retirada de más de 200 contenedores, la anulación de unas 30 estaciones de Bicing, la modificación de líneas de bus y el corte de accesos al Metro.

"Pedimos disculpas y agradecemos la paciencia" de los ciudadanos, ha dicho, y también ha agradecido a los comerciantes "su colaboración y corresponsabilización en estos momentos tan delicados", así como al Govern y todos los cuerpos de seguridad su trabajo.

Hasta el momento, no se ha registrado ninguna de las tres manifestaciones convocadas en la ciudad, pero con el dispositivo policial para evitar disturbios los Mossos han detenido un joven tras confirmarse que sobre el hombre recaía una orden de arresto por causas pendientes.

En total, los Mossos han detenido en los últimos días en Cataluña a cuatro jóvenes por su presunta vinculación con el grupo Blocus. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Al instante los resultados del sorteo dados a conocer por las Loterías de Catalunya; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Como cada sábado, aquí están los números ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 31 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 31 octubre

Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo |La Catedral de Toledo acogerá un funeral “dentro de unos días” por las víctimas

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo |La Catedral de Toledo acogerá un funeral “dentro de unos días” por las víctimas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

ECONOMÍA

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

DEPORTES

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”