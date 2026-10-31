Collboni: Barcelona ha vivido una jornada de tranquilidad gracias a un "trabajo ingente"

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que la tarde de este sábado la ciudad ha vivido una jornada "de tranquilidad" pese a la convocatoria del movimiento Blocus gracias a un "trabajo ingente" de los cuerpos de seguridad.

Lo ha dicho pasadas las 20.30 horas en una comparecencia desde la jefatura de la Guardia Urbana para valorar las medidas adoptadas ante la nueva convocatoria del movimiento en la capital catalana.

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"Esto no es fruto de la casualidad", ha dicho Collboni, y ha asegurado que "se ha desplegado uno de los operativos de orden público más importantes vistos en la ciudad de Barcelona".

El alcalde ha advertido además de que el operativo "continúa en marcha" y lo hará durante las próximas horas, y ha explicado que, tras un primer balance, se ha saldado con 1.000 personas identificadas.

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"Estos comportamientos no quedarán impunes. Quien la hace, la paga", ha subrayado el edil barcelonés.

En este sentido, ha remarcado que ha funcionado el mensaje de contundencia y no tolerancia ante los saqueos lanzado hace una semana, así como el mensaje a progenitores de menores, y la prevención y coordinación policial, la cooperación entre judicatura y fiscalía.

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"Es evidente que afrontamos un fenómeno nuevo que se repite en otras ciudades, somos conscientes de que está presente y no bajaremos la guardia porque se puede repetir", ha advertido.

Collboni ha defendido que Barcelona "es una ciudad de libertades", donde se protege el derecho a manifestarse, pero que otra cosa es provocar disturbios.

"Esto en Barcelona ni se tolera ni se tolerará, es un fenómeno nuevo, quiero advertir que daremos respuesta y lo continuaremos haciendo con toda la contundencia, tolerancia cero a la violencia y vandalismo en nuestras calles. Queda claro que los actos tienen consecuencias", ha insistido.

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El dispositivo municipal desplegado esta semana para hacer frente a estos posibles altercados ha supuesto, en la zona perimetrada, la retirada de más de 200 contenedores, la anulación de unas 30 estaciones de Bicing, la modificación de líneas de bus y el corte de accesos al Metro.

"Pedimos disculpas y agradecemos la paciencia" de los ciudadanos, ha dicho, y también ha agradecido a los comerciantes "su colaboración y corresponsabilización en estos momentos tan delicados", así como al Govern y todos los cuerpos de seguridad su trabajo.

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Hasta el momento, no se ha registrado ninguna de las tres manifestaciones convocadas en la ciudad, pero con el dispositivo policial para evitar disturbios los Mossos han detenido un joven tras confirmarse que sobre el hombre recaía una orden de arresto por causas pendientes.

En total, los Mossos han detenido en los últimos días en Cataluña a cuatro jóvenes por su presunta vinculación con el grupo Blocus. EFE

(foto)