Cerca de un millar de aficionados reciben al Real Madrid en Santander quince años después

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Santander, 31 oct (EFE).- Cerca de un millar de personas han recibido este sábado a la expedición del Real Madrid en el Aeropuerto Seve Ballesteros de Santander, en la primera visita del conjunto blanco a la ciudad en quince años, con motivo del encuentro que disputará este domingo frente al Racing.

Los primeros hinchas han comenzado a congregarse en el aeropuerto desde las 18.00 horas, a la espera de la llegada del vuelo del equipo, prevista para las 20.10 horas.

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Conforme se acercaba el momento, más seguidores y curiosos se han sumado a la espera para intentar ver de cerca a sus ídolos en la víspera de Halloween. Algunos de los más pequeños incluso han sacrificado esta celebración para conseguir un recuerdo de los futbolistas, como reflejaba una pancarta con el mensaje: "Me he perdido Halloween por venir a por un abrazo".

Camisetas, bufandas y cartulinas con mensajes dirigidos a sus jugadores favoritos han acompañado la espera, en la que Kylian Mbappé, Jude Bellingham o Marc Cucurella han sido los futbolistas más reclamados por los aficionados.

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Una vez aterrizada la expedición, 20 minutos antes de lo previsto, varios de los protagonistas se han detenido para firmar autógrafos y atender las peticiones de los seguidores, entre ellos Mbappé, Bellingham y Yan Diomande, mientras que el resto de la plantilla ha continuado su recorrido entre las muestras de cariño de quienes aguardaban en el interior del recinto aeroportuario.

La expectación se ha trasladado después al Eurostars Hotel Real de Santander, donde el autobús de la expedición madridista ha llegado a las 20.30 horas ante la presencia de cerca de 300 aficionados, que también esperaban poder ver de cerca a sus ídolos, aunque muchos se han quedado sin conseguirlo.

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El Real Madrid se enfrentará este domingo al Racing de Santander en los Campos de Sport de El Sardinero, en partido de la undécima jornada de LaLiga EA Sports. EFE

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(foto) (vídeo)