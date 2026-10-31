Celtics, 76ers y Warriors comienzan la NBA Cup con victoria pero los Knicks pierden

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Washington, 30 oct (EFE).- Los Philadelphia 76ers derrotaron este viernes a los New York Knicks, vigentes campeones de la NBA Cup, en el inicio de la fase de grupos del torneo, en una jornada en la que los Golden State Warriors remontaron ante Los Angeles Lakers y los Boston Celtics se impusieron a los Chicago Bulls.

Los Lakers llegaron a dominar por 25 puntos al inicio del segundo cuarto (15-40), pero los Warriors igualaron el marcador antes del descanso (53-53) en una primera mitad delirante.

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Luka Doncic anotó 21 puntos en el primer cuarto, espoleado por las provocaciones del 'rookie' de los Warriors Yaxel Lendeborg tras el primer duelo entre ambos equipos la semana pasada.

El esloveno terminó el partido con 37 puntos, pero ni él ni los Lakers supieron reaccionar a la lluvia de triples a la que fueron sometidos por Stephen Curry (31 puntos) y compañía.

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Los Lakers se quedaron en 15 puntos tanto en el segundo como en el último cuarto y acumularon 20 pérdidas de balón, ocho de ellas de Austin Reaves.

LeBron James acarició el triple-doble (20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias) en la victoria de sus 76ers por 98-93 sobre los New York Knicks, la segunda en los diez días que hace que arrancó la liga.

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Los 76ers dominaron el marcador prácticamente todo el partido, con máximas ventajas de 14 puntos en el segundo y tercer cuarto.

De hecho, los Knicks solo habían estado por delante con el 2-3 al inicio del partido, hasta que Jalen Brunson anotó un triple a 1:32 del final que devolvió la ventaja a Nueva York (89-90).

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Duro poco. James respondió con una canasta, el comiendo de un parcial de 7-1 que sellaría la victoria local.

"Mantuvimos la calma. Tuvimos algunas ventajas amplias durante el partido, pero sabíamos que son los campeones y que iban a reaccionar. Supimos resistir sus arreones, hacer algunas jugadas, también en defensa y cerrar el partido", dijo James a pie de pista.

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Pritchard volvió a demostrar como uno de los mejores sextos hombre de la NBA, si no el mejor. Contra los Bulls lideró a los Celtics con 30 puntos, 20 de ellos en la primera mitad. Los Celtics derrotaron a los Bulls 125-111.

Jayson Tatum sumó 26 puntos para los Celtics y Paul George otros 18. El máximo anotador de los Bulls fue Caleb Wilson, con 23. El español Hugo González disputó poco más de 15 minutos, atrapó dos rebotes y robó un balón.

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Además de estos partidos, los Miami Heat derrotaron por 145-125 a los Indiana Pacers con un triple-doble de Giannis Antetokounmpo (31 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias), su segunda victoria seguida tras un inicio con cuatro partidos perdidos.

Los Washington Wizards confirmaron que están para competir tras el 95-79 propinado a los Charlotte Hornets, con 25 puntos de Anthony Davis, 21 de Trae Young y 17 del 'rookie', número uno del último 'draft', AJ Dybantsa.

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En Dallas, los Mavericks se impusieron por 116-111 a los Houston Rockets, con 35 puntos de Kyrie Irving y 33 de Cooper Flagg. Con esta derrota, los Rockets perdieron su invicto y dejaron a los Memphis Grizzlies como el único equipo en pleno de victorias.

Los Detroit Pistons vencieron a los Brooklyn Nets por 94-110 y los Orlando Magic derrotaron a los Toronto Raptors por 121-116 pese a los 41 puntos de Scottie Barnes para los canadienses.

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Finalmente, los Minnesota Timberwolves ganaron por 127-101 a los Clippers de Los Ángeles, mientras que los Denver Nuggets se impusieron a los Phoenix Suns a domicilio por 120 a 127. EFE