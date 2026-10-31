Espana agencias

Celtics, 76ers y Warriors comienzan la NBA Cup con victoria pero los Knicks pierden

Guardar

Washington, 30 oct (EFE).- Los Philadelphia 76ers derrotaron este viernes a los New York Knicks, vigentes campeones de la NBA Cup, en el inicio de la fase de grupos del torneo, en una jornada en la que los Golden State Warriors remontaron ante Los Angeles Lakers y los Boston Celtics se impusieron a los Chicago Bulls.

Los Lakers llegaron a dominar por 25 puntos al inicio del segundo cuarto (15-40), pero los Warriors igualaron el marcador antes del descanso (53-53) en una primera mitad delirante.

PUBLICIDAD

Luka Doncic anotó 21 puntos en el primer cuarto, espoleado por las provocaciones del 'rookie' de los Warriors Yaxel Lendeborg tras el primer duelo entre ambos equipos la semana pasada.

El esloveno terminó el partido con 37 puntos, pero ni él ni los Lakers supieron reaccionar a la lluvia de triples a la que fueron sometidos por Stephen Curry (31 puntos) y compañía.

PUBLICIDAD

Los Lakers se quedaron en 15 puntos tanto en el segundo como en el último cuarto y acumularon 20 pérdidas de balón, ocho de ellas de Austin Reaves.

LeBron James acarició el triple-doble (20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias) en la victoria de sus 76ers por 98-93 sobre los New York Knicks, la segunda en los diez días que hace que arrancó la liga.

Los 76ers dominaron el marcador prácticamente todo el partido, con máximas ventajas de 14 puntos en el segundo y tercer cuarto.

De hecho, los Knicks solo habían estado por delante con el 2-3 al inicio del partido, hasta que Jalen Brunson anotó un triple a 1:32 del final que devolvió la ventaja a Nueva York (89-90).

Duro poco. James respondió con una canasta, el comiendo de un parcial de 7-1 que sellaría la victoria local.

"Mantuvimos la calma. Tuvimos algunas ventajas amplias durante el partido, pero sabíamos que son los campeones y que iban a reaccionar. Supimos resistir sus arreones, hacer algunas jugadas, también en defensa y cerrar el partido", dijo James a pie de pista.

Pritchard volvió a demostrar como uno de los mejores sextos hombre de la NBA, si no el mejor. Contra los Bulls lideró a los Celtics con 30 puntos, 20 de ellos en la primera mitad. Los Celtics derrotaron a los Bulls 125-111.

Jayson Tatum sumó 26 puntos para los Celtics y Paul George otros 18. El máximo anotador de los Bulls fue Caleb Wilson, con 23. El español Hugo González disputó poco más de 15 minutos, atrapó dos rebotes y robó un balón.

Además de estos partidos, los Miami Heat derrotaron por 145-125 a los Indiana Pacers con un triple-doble de Giannis Antetokounmpo (31 puntos, 17 rebotes y 10 asistencias), su segunda victoria seguida tras un inicio con cuatro partidos perdidos.

Los Washington Wizards confirmaron que están para competir tras el 95-79 propinado a los Charlotte Hornets, con 25 puntos de Anthony Davis, 21 de Trae Young y 17 del 'rookie', número uno del último 'draft', AJ Dybantsa.

En Dallas, los Mavericks se impusieron por 116-111 a los Houston Rockets, con 35 puntos de Kyrie Irving y 33 de Cooper Flagg. Con esta derrota, los Rockets perdieron su invicto y dejaron a los Memphis Grizzlies como el único equipo en pleno de victorias.

Los Detroit Pistons vencieron a los Brooklyn Nets por 94-110 y los Orlando Magic derrotaron a los Toronto Raptors por 121-116 pese a los 41 puntos de Scottie Barnes para los canadienses.

Finalmente, los Minnesota Timberwolves ganaron por 127-101 a los Clippers de Los Ángeles, mientras que los Denver Nuggets se impusieron a los Phoenix Suns a domicilio por 120 a 127. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 31 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 31 de octubre

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 31 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 31 de octubre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 31 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 31 de octubre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Preguntas y respuestas del choque de trenes en Toledo: ¿puede el sistema depender de una sola persona? ¿es habitual que falle el sistema LZB? ¿el semáforo estaba verde?

Su mujer murió en el AVE durante su último viaje de trabajo y él se vuelve viral con su discurso: “Estamos en la peor época del capitalismo con prisas”

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

ECONOMÍA

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

DEPORTES

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”