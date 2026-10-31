Carlos Sainz gana el Rally de Asturias Histórico que lleva su nombre

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Gijón, 31 oct (EFE).- El piloto Carlos Sainz, con Luis Moya de copiloto y al volante de un Ford Puma Rally1, ganó este sábado el XVII Rally de Asturias Histórico-Carlos Sainz Tribute, tras completar los diez tramos en 1 hora, 8 minutos y 16 segundos.

El francés François Delecour, con Fabrice Gordon en un Peugeot 306 Maxi, fue segundo a 1:03.6 minutos, y los portugueses Rui y Paula Madeira, en un Mitsubishi Lancer Evo X R4, completaron el podio a 3:22.5.

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El también francés Sébastien Loeb, que lideraba la clasificación general tras el séptimo tramo, se retiró en el octavo a su paso por Agones a causa de un problema mecánico en su Peugeot 306 Maxi Kit Car.

Sainz, que había comenzado la jornada del sábado en la segunda posición, se impuso además en el último tramo, Salas 2, de 10,27 kilómetros, con un tiempo de 6:17.9 segundos, por delante de Delecour, a 13.2 segundos, y de Rui Madeira, a 22.5.

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La cuarta plaza fue para el francés Arnaud Genesca, con Valentin Augé en un Subaru Legacy 4WD Turbo, y la quinta para el español Luis Borra, con Fernández Areces en un BMW E30, mientras que el uruguayo Gustavo Trelles terminó séptimo con un Subaru Impreza 555.

La edición, con 69 inscritos y tramos en Pravia, Salas y Muros del Nalón, estaba dedicada al bicampeón del mundo de 1990 y 1992 y reunía a Sainz y Loeb en una prueba de asfalto por primera vez desde el Rally de Cataluña de 2004, cuando eran compañeros en Citroën. EFE

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dsl/sab