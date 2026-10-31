'Canelo' Álvarez recupera el título mundial del peso supermediano ante el francés Mbilli

Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- El mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez derrotó por puntos y decisión unánime al francés Christian Mbilli y le arrebató el título mundial CMB del peso supermediano al francés Christian M'bili en una velada celebrada en The Venue en Riad.
'Canelo' Álvarez, excampeón mundial desde el peso superwélter hasta el semipesado, impuso el ritmo, el control de la distancia y la actitud defensiva para superar a un Christian Mbilli, campeón interino que puso corazón e intensidad, pero cedió la corona al mexicano.
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El mexicano, que dominó el combate de principio a fin, recupera el cinturón del CMB de peso supermediano (-76,203 kg) y acalla las dudas sobre su declive. EFE
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