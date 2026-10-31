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Bordalás, sobre los goles encajados: "Tenemos que corregir esa sangría cuanto antes"

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Getafe (Madrid), 31 oct (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, reconoció este sábado su preocupación por los numerosos goles encajados en los últimos partidos y aseguró que su equipo debe "corregir esa sangría cuanto antes" para recuperar la fortaleza defensiva que siempre ha caracterizado a los conjuntos que ha dirigido.

"Está claro que debemos recuperar nuestra solidez. Tenemos que cambiar la dinámica de los últimos partidos, en los que el equipo ha encajado muchos goles. Mis equipos han sido siempre muy sólidos, muy fuertes a nivel defensivo y tenemos que recuperarlo cuanto antes", afirmó en rueda de prensa.

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También explicó que los errores defensivos se han repetido en los últimos encuentros y que el cuerpo técnico ha trabajado con los jugadores para evitar que vuelvan a producirse: "Han sido muy similares la mayoría de ellos. Hemos trabajado, hablado, analizado y hemos visto vídeos. Tenemos que corregir esa sangría cuanto antes porque no nos podemos permitir encajar ese número de goles", advirtió.

Asimismo, también insistió en las dificultades que encuentra para afrontar tres competiciones con una plantilla que considera escasa de efectivos en determinadas posiciones, aunque reiteró su confianza en los jugadores disponibles. "Tengo confianza en la plantilla. La conozco. Estamos inmersos en tres competiciones y vemos las dificultades que tenemos", explicó.

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Bordalás recordó sus declaraciones después del encuentro frente al Lugano, cuando lamentó la falta de alternativas ofensivas en el banquillo, y comparó los recursos de su equipo con los del Sevilla, su rival de este domingo.

"Solo teníamos un jugador de ataque en el banquillo, que era Risco. No es lo normal. Lo normal es tener jugadores en todas las posiciones y nosotros desafortunadamente no los tenemos por el motivo que sea", afirmó.

"Por ejemplo, el Sevilla tiene cinco jugadores de banda de un nivel altísimo. Ejuke, Vargas, Alfon... Tienen a cinco jugadores y nosotros no tenemos ninguno", añadió.

Después de perder 4-0 ante el Athletic y de sufrir para eliminar al Lebrijana en la Copa del Rey (2-3), reconoció que el Getafe no está "en la mejor situación" aunque dejó claro que aún queda mucha Liga por disputarse y que no hay excusas para salir "a ganar y a competir" frente al Sevilla.

El técnico azulón reconoció que entiende la inquietud de sus aficionados, aseguró que los integrantes del equipo también están afectados por los últimos resultados y también pidió más efectividad de cara a las porterías rivales.

"Nos ha faltado definición y finalización. Tenemos que mejorar ambos aspectos del juego. Primero el defensivo y obviamente a nivel ofensivo tenemos que generar más. Jugadores importantes tienen que aparecer y ayudar más al equipo en esa faceta", indicó.

Respecto al estado de la plantilla, confirmó que Zaid Romero continuará de baja después de sufrir una recaída durante su recuperación: "Todavía no hemos podido recuperarle. Iba bastante bien pero parece ser que ha vuelto a recaer en una sesión de readaptación. Vamos a confiar en tenerle cuanto antes", explicó.

Por el contrario, anunció que Orel Mangala estará disponible y tendrá participación frente al Sevilla después de reaparecer en la Copa del Rey, donde marcó el tercer gol del Getafe: "Está bien. El jugador cuando ve la luz y se recupera de una lesión, le cambia el talante. Está contento como no puede ser de otra manera. Ya dispuso de minutos en Copa. Seguro que participará mañana y espero que nos ayude en el centro del campo", concluyó. EFE

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