Aplazado el Tenerife-Andorra por aviso naranja por lluvias

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Santa Cruz de Tenerife, 31 oct (EFE).- El partido entre el Tenerife y Andorra, de la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion, ha sido aplazado por el aviso naranja por lluvias en el área metropolitana de Tenerife, que obliga a cerrar el Heliodoro Rodríguez López.

El Cabildo de Tenerife ha informado este sábado de que a partir de las 10:00 de este domingo, 1 de noviembre, "se suspenden todas las actividades culturales y deportivas insulares que estén situadas en la zona de riesgo" por la activación del Plan Insular de Emergencias.

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Esto incluye el cierre de instalaciones como el Estadio del representativo blanquiazul, así como el Pabellón Santiago Martín, el Recinto Ferial de Tenerife o el Auditorio 'Adán Martín', medida que permanecerá activa "hasta que se levante la restricción".

El partido no puede aplazarse al lunes porque el Costa Adeje Tenerife tiene fijado ya su partido de Liga F frente al Athletic Club, además del desplazamiento del club tinerfeñista el martes a la Península para disputar el miércoles, 4 de noviembre, el partido aplazado de la Copa del Rey ante el CD Badajoz.

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La primera fecha disponible para que pueda jugarse este duelo correspondiente a la jornada 12 de LaLiga Hypermotion, es el próximo 11 de noviembre, que queda pendiente de confirmación por las autoridades deportivas pertinentes. EFE

AM/sab