Amnistía Internacional pide garantizar el derecho a protestar ante actos de Vox en Galicia

Guardar

Santiago de Compostela, 31 oct (EFE).- La ONG Amnistía Internacional ha pedido este sábado que se garantice el derecho a la protesta pacífica en la antesala de las movilizaciones convocadas por diversos colectivos contra los actos de precampaña de Vox en Galicia que tendrán lugar hoy en las ciudades de A Coruña y Ferrol.

En una publicación en redes sociales, esta entidad sin ánimo de lucro advierte de los precedentes en manifestaciones similares, que se saldaron con cargas policiales tanto en Santiago de Compostela como en A Coruña, donde los enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y los participantes en la protesta se saldaron con varios heridos.

PUBLICIDAD

"Hechos aislados de violencia no implican que la manifestación deje de ser pacífica. Deben ser abordados específicamente por la Policía, de manera proporcionada y respetando el ejercicio del derecho a la reunión pacífica del resto", expone el comunicado.

Por este motivo, Amnistía Internacional le pide a la Policía que dé prioridad a las tareas de "distensión" de conflictos mientras duren las concentraciones y que respete las normas internacionales sobre el uso de la fuerza para evitar medidas como el empleo de salvas de pelotas de goma.

PUBLICIDAD

Estas peticiones, agregan desde la ONG, "coinciden con denuncias de uso excesivo de la fuerza policial en las últimas semanas en diferentes partes de España" y con las recomendaciones de un reciente informe de la ONU.

El jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, visita hoy Galicia y ofrecerá declaraciones a la prensa este mediodía en Ferrol (A Coruña), antes de desplazarse por la tarde hasta la capital coruñesa para participar en un acto de partido sin convocatoria de medios.

PUBLICIDAD

Con motivo de su presencia, varias organizaciones han convocado movilizaciones de rechazo a la formación de ultraderecha, sin representación institucional en Galicia a excepción de un concejal en Avión (Ourense), similares a las acontecidas en Santiago de Compostela, donde el mes pasado se impidió un acto de Vox en un centro sociocultural. EFE