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Alonso: Fue una manera frustrante de acabar una calificación que parecía prometedora

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Fernando Alonso (Aston Martin), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que saldrá decimoctavo este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del año, declaró en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez que fue "una manera frustrante de acabar una calificación que parecía prometedora".

"Ha sido una manera frustrante de acabar una calificación que parecía prometedora. El coche se notaba bien y parecía que estábamos en la lucha por entrar en la Q2 (la segunda ronda de la cronometrada principal)", comentó el doble campeón mundial asturiano, que cuenta 32 victorias y 106 podios en la categoría reina.

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"Desgraciadamente, un problema de motor nos obligó a parar; y a partir de ahí ya no hubo nada que pudiéramos hacer", precisó Alonso, en una segunda juventud interminable a los 45 años, acerca del contratiempo que lo obligo a 'aparcar' el monoplaza en la decimocuarta de las 17 curvas, antes incluso de que llegase, como pretendía, al ‘pit lane’. Provocando por ese motivo, a falta de once minutos para el final de la Q1, una interrupción con bandera roja; y después de haber marcado el que en ese instante era el tercer tiempo.

"Habrá que mirar qué sucedió exactamente, pero, con los retos derivados de la refrigeración que afrontamos, sabemos que mañana va a ser complicado", opinó el genial piloto asturiano, asimismo campeón del mundo de resistencia (WEC), categoría en la que logró, entre otras, dos victorias en las prestigiosas 24 Horas de Le Mans (Francia).

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"Haremos lo que podamos y seguiremos apretando juntos como equipo", manifestó Alonso -decimoséptimo en el Mundial, con siete puntos- tras afrontar un nuevo desengaño con un AMR26 deficiente y en espera que la próxima temporada le depare resultados bastante mejores. EFE

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