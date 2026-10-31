Alfonso Cabello suma en velocidad su segundo oro mundial en pista

Guardar

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El ciclista cordobés Alfonso Cabello se colgó este sábado la medalla de oro de velocidad, clase MC5, en los Mundiales de pista que se disputan en Apeldoorn (Países Bajos) y en los que hace dos días también se subió a lo más alto del podio en la contrarreloj del kilómetro.

Cabello, de 33 años, se postuló como claro candidato a las medallas en la fase clasificatoria, en la que firmó el mejor tiempo entre los veintiséis participantes, y también en las semifinales, en las que se impuso al colombiano Edwin Matiz y al brasileño Ricardo de Freitas, a los que aventajó en 40 y 45 centésimas, respectivamente.

PUBLICIDAD

La final fue también muy ajustada. Cabello rodó a casi 70 kilómetros por hora para vencer por solo veintidós milésimas al belga Niels Verschaeren. Tercero fue otro belga, Tom Van Loon.

Ésta es la segunda medalla de oro de Alfonso Cabello en estos Mundiales de Apeldoorn tras ganar hace dos días en el kilómetro contrarreloj y eleva el botín de España a cinco preseas tras los dos oros en scratch y velocidad y el bronce en contrarreloj de Ricardo Ten. EFE

PUBLICIDAD