Álex Mozas piensa en lograr el mejor arranque histórico del Bidasoa tras ganar en León

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León, 31 oct (EFE).- El entrenador del Irudek Bidasoa, Álex Mozas, se ha marcado como objetivo, según ha expresado en sala de prensa tras su victoria (33-37) ante el Abanca Ademar, octava consecutiva en otras tantas jornadas de la Liga Nexus Energía ASOBAL, mejorar el registro histórico del mejor arranque del conjunto irundarra.

Después de igualar esta marca con su triunfo en el palacio municipal Urbano González Escapa, pretende "pasar a la historia del club", ha dicho, sumando una nueva victoria en la pista de Puerto Sagunto una vez que se reanude la competición tras el parón de selecciones de la próxima semana.

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Mozas consideró los dos puntos conquistados en cancha ademarista como una victoria "de prestigio", dijo, después de un partido "intenso, con dos equipos que se dejaron la vida", aunque supo sacar provecho en el tramo final gracias al acierto en portería de Leo Maciel.

"La primera parte fue fatal defensivamente, algo que no había pasado hasta ahora, pero el cambio defensivo tras el descanso al 5-1 les desconcertó un poco y les obligó a cambiar a un ataque con siete jugadores y cuando no vas ganando no estás tan suelto y hemos podido romper el partido con el acierto de Leo que ha aparecido cuando tenía que hacerlo para demostrar que es uno de los mejores guardametas de la liga", aseguró.

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El entrenador madrileño cree que triunfos como el cosechado en León "marcan la diferencia, porque otros rivales de la parte alta seguro que se dejarán algún punto" y ve al Ademar "jugando mejor, con mucho caudal ofensivo difícil de sujetar y se van ajustando por lo que se han sumado dos puntos importantes antes de enfrentar una parte del calendario ante los equipos de arriba", resumió. EFE

fps/sab