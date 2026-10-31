Alex Márquez arrebata la 'pole position a su hermano Marc, Jorge Martín abandona

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) ha arrebatado la 'pole position' para el Gran Premio de Malasia de MotoGP que se disputa en el circuito de Sepang, a su hermano Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26), en una jornada en la que Jorge Martín (Aprilia RS-GP) anunció su abandono de la carrera.

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Alex Márquez, con un tiempo de 1:56.493 -no pudo con el récord que Bagnaia logró en 2024 con 1:56.337- se convierte en el noveno piloto en lograr la 'pole position' en lo que va de temporada, mientras que Jorge Martín no podrá sumar puntos en su pelea por el título mundial, en la que Marc Márquez suma 365 puntos por los 355 de Martín.

El italiano Enea Bastianini (KTM RC 16) sorprendió a todos al ser el más rápido en la segunda tanda libre, con un tiempo de 1:58.510, aunque el interés de la misma estuvo centrado en todo momento en el rendimiento del español Jorge Martín (Aprilia RS-GP).

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Lesionado en la carrera 'sprint' de Australia, disputada en Phillip Island y en la que se produjo una fractura sin desplazamiento del hueso radial del brazo derecho, Martín tuvo que renunciar a completar la jornada inicial en Sepang, en la que apenas dio doce vueltas en los primeros libres y sólo tres en la práctica oficial.

De esa manera Jorge Martín pretendía dar el máximo tiempo posible de recuperación a su brazo derecho, y tras completar la segunda tanda de entrenamientos libres, muy por debajo de su rendimiento habitual y con evidentes molestias, acabó vigésimo primero.

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Jorge Martín ni siquiera salió a pista en la primera clasificación.

Esa situación hizo que el piloto se lo replanteara y decidiera, junto al equipo, que no continuaría disputando el Gran Premio de Malasia de MotoGP para regresar de inmediato a España y seguir de la mejor manera posible con la recuperación de su fractura.

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En esta primera clasificación, fue el francés Johann Zarco (Honda RC 213 V), quien logró el pase a la segunda clasificación junto al italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia (Ducati Desmosedici GP26).

Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26) fue el primero en marcar vuelta rápida en la segunda clasificación, con un buen registro de 1:56.697 -muy cerca del récord absoluto de 1:56.337-, seguido por su hermano Marc Márquez (Ducati Desmosedici GP26) con 1:56.964 y Pedro Acosta (KTM RC 16), tercero pero a casi medio segundo del líder.

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Sólo una vuelta rápida utilizaron los pilotos para buscar su mejor tiempo, ante la rápida degradación de los neumáticos en este trazado, tras la cual regresaron a sus talleres para cambiar ruedas.

Bagnaia, autor del récord de la pista desde 2024, lo intentó una primera vez y logró el sexto mejor tiempo, pero en el siguiente falló en la primera curva del trazado y enojado, golpeó para romper la cúpula del carenado de su Ducati.

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En otro punto de la pista su compatriota Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP) intentó mejorar y batió por 51 milésimas a Alex Márquez con 1:56.668, aunque duró poco en el liderato pues el japonés Ai Ogura, a pesar de sufrir una caída durante los segundos libres y tener una sola moto, se puso primero con un registro de 1:56.617.

Todavía había pilotos en pista y uno de ellos era Marc Márquez, quien no defraudó a las expectativas y se puso primero, a pesar de deslizar en exceso en una zona del trazado, con un registro de 1:56.563.

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Pedro Acosta, que siguió la estela de la moto de Marc Márquez, paró el cronómetro en 1:56.577, que le daba la segunda plaza provisional, pero a ambos les batió en su última vuelta un brillante Alex Márquez, con un tiempo de 1:56.493.

Esa será la primera línea de la formación de salida, con Alex Márquez, Marc Márquez y Pedro Acosta, la segunda la formarán Ai Ogura, Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio, con Enea Bastianini, Johann Zarco y Franco Morbidelli en la tercera; y Bagnaia, Joan Mir y Maverick Viñales en la cuarta. EFE

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