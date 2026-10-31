93-89. Alonzo Verge lidera la remontada de Coruña ante Tenerife

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A Coruña, 31 oct (EFE).- Un monumental atasco en ataque en el último cuarto, en el que encajó un parcial 14-2 en cuatro minutos, condenó a La Laguna Tenerife a su segunda derrota, esta vez en la pista del Básquet Coruña, guiado por la estratosférica actuación del base estadounidense Alonzo Verge (26 puntos, 12 asistencias y 34 créditos de valoración).

La conexión Alonzo Verge-George Conditt golpeó a Tenerife en el arranque (8-1, min.2), pero el equipo de Jaka Lakovic no tardó en reaccionar. Los dos equipos se enzarzaron entonces en una bonita batalla y llena de alternativas.

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El pívot estadounidense George Conditt se multiplicó en la pintura para sostener a su equipo, intenso en defensa pero muy desacertado desde la línea de tres puntos (0/4 en triples en los primeros diez minutos). Los aurinegros movían con criterio el balón, pero tampoco empezaron muy acertados en el tiro.

Todo cambió en el arranque del segundo asalto. Un parcial 1-5 en apenas minuto y medio asustó a Carles Marco, que pidió tiempo muerto (19-23, min.21). Su equipo solo anotaba desde el tiro libre y Tenerife se disparó con tres triples seguidos -el último de Guy con tiro adicional a mayores-. El parcial ya era de 3-15.

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Pero, a diferencia de en partidos anteriores, Coruña no bajó los brazos. Subió su intensidad defensiva y el rebote ofensivo le dio mucha vida en ataque. Lakovic pidió dos tiempos muertos prácticamente seguidos porque a los suyos se le había esfumado la ventaja tras un parcial 12-0 (33-33, min.26).

Cuevas, con un triple muy lejano, culminó la remontada gallega (36-35). El tiro libre sostuvo a Tenerife hasta que Marcelinho Huertas cogió el volante del ataque tinerfeño para dejar a los suyos con una renta de ocho puntos al descanso (39-47).

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Tras el intermedio, Alonzo Verge entró en acción para evitar que Tenerife rompiese el partido. Su equipo se cargó muy rápido de faltas, además de que sufrió para cerrar el rebote en su aro. A eso se unió que regaló varios tiros libres. Eso permitió a Tenerife dominar el marcador con ventajas que rondaban los diez puntos hasta que Coruña se acercó a 6 (58-64).

Lakovic pidió tiempo muerto. Coruña se atascó en ataque y dos triples oxigenaron a su equipo. Carles Marco paró el choque (58-69, min.27), pero el intercambio de golpes permitió a Tenerife conservar su ventaja hasta que un parcial 5-0 de salida en el último cuarto acercara a los gallegos (69-73).

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Los problemas del equipo aurinegro para cerrar el rebote daban segundas opciones a Coruña, que se situó a solo tres puntos (81-84) a falta de cuatro puntos después de dos triples seguidos del pívot letón Karlis Silins. A Lakovic no le quedó otra que parar el encuentro. De poco sirvió. Con Marcelinho Huertas en el banquillo, su equipo continuó atascado y Coruña, muchos minutos después, tomó el mando del partido. Faltaba un minuto y los naranjas ganaban de 3 (89-86). Un triple de Van Beck, tras un rebote ofensivo, igualó el choque, pero Alonzo Verge cerró su espectacular noche con una espectacular canasta que aseguró el triunfo gallego por el posterior fallo de Hunter y los dos tiros libres anotados por el brasileño Caio Pacheco.

Ficha técnica:

93 - Básquet Coruña (18+21+25+29): Alonzo Verge (26), Jorgensen (5), Uleckas (12), George Conditt (14) y Guillem Jou (2) -cinco inicial- Silins (19), Radoncic (4), Caio Pacheco (4), Dmytro Skapintsev (1), Jacobo Díaz (3) y Cuevas (3).

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89 - La Laguna Tenerife (18+29+26+16): Guy (17), Fitipaldo (3), Van Beck (14), Doornekamp (7) y Happ (9) -cinco inicial- Abromaitis (12), Alderete (-), Hunter (3), Fernández (9), Marcelinho Huertas (13) y Kurucs (2).

Árbitros: Luis Miguel Castillo, Iyán González y Andrés Fernández.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la sexta jornada de la liga Endesa disputado en el Coliseum de A Coruña ante 5.514 espectadores. EFE

dmg/sab