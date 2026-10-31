6-1. El líder se redime de la derrota en el clásico con una goleada ante el Alavés

Barcelona, 31 oct (EFE).- El Barcelona se redimió este sábado de la derrota en el clásico contra el Real Madrid con una goleada (6-1) ante el Alavés en el Spotify Camp Nou y mantuvo el liderato de LaLiga EA Sports.
El conjunto azulgrana sentenció el encuentro en el primer tiempo con un doblete de Raphael Dias ‘Raphinha’, y las dianas de Fermín López y Lamine Yamal.
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En el segundo tiempo, los técnicos de ambos equipos realizaron cambios y los locales completaron la goleada con los tantos de Lamine Yamal y Anthony Gordon. Mariano Díaz marcó el gol del honor del Alavés. EFE
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