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34 personas siguen hospitalizadas en Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario

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Toledo, 31 oct (EFE).- Un total de 34 personas están ingresadas a primera hora de este sábado en cuatro hospitales de Castilla-La Mancha por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado, hasta el momento, 69 víctimas mortales.

Fuentes del Gobierno regional han informado de que de los 34 ingresados -que son cinco menos que este viernes-, 15 están en UCI y 19 en cama convencional. Desde el miércoles se han dado 76 altas, ya que en total se ha atendido a 110 personas en hospitales castellanomanchegos.

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En concreto, en el Hospital Universitario de Toledo hay 18 ingresados por el accidente de Urda, de ellos 8 en UCI y diez en cama convencional; en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan se han contabilizado nueve ingresados, tres de ellos en UCI y seis en cama convencional; otros seis en el Hospital de Ciudad Real, tres en UCI y tres en cama convencional, y uno más en la UCI de Albacete.

Estas mismas fuentes han indicado que, a primera hora de este sábado, se mantiene la cifra de 69 personas fallecidas.

Por otro lado, un equipo de 27 psicólogos están prestando asistencia a las familias de los afectados en el Centro de Atención a Familiares, ubicada en la Casa Sacerdotal en Toledo.

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Además, desde la noche de este viernes se ha instalado un equipo fijo del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha también en el Centro de Atención a Familiares, formado por un médico y una enfermera.

El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real ya ha realizado la totalidad de las autopsias y según los últimos datos facilitados a última hora de este viernes por el Centro Integrado de Datos (CID), se han identificado a 36 de las personas fallecidas y han sido notificadas ya a las familias 27 identificaciones, que corresponden a 18 hombres y 9 mujeres. EFE

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