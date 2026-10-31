Espana agencias

34-37. Los goles de Pizarro y las paradas de Olic deciden el triunfo del Cuenca en Nava

Guardar

Segovia, 31 oct (EFE).- El Rebi Cuenca se apoyó en las paradas del debutante Olic y los goles del veterano Fede Pizarro para lograr una importante victoria en el pabellón del Nava de la Asunción ante un oponente que no supo gestionar el marcador a favor en la recta final del partido.

La primera mitad tuvo dos partes bien definidas. En la inicial controlaron el partido los segovianos gracias a un ataque efectivo, marcando las primeras diferencias, aunque no llegaron a ser importantes.

PUBLICIDAD

Sin embargo, poco a poco el Rebi Cuenca fue metiendo el encuentro en el ritmo que más le interesaba y aprovechándose de la endeblez del 6:0 local, sobre todo por el centro, explotó la vía de agua de su oponente.

De los 18 goles que marcó el equipo de Lidio Jiménez en la primera parte, 15 los anotó desde la línea de seis metros. Así el cuadro conquense pasó a liderar el choque con una cierta comodidad, aunque al descanso el BM Nava seguía con vida (16-18).

PUBLICIDAD

Tras el descanso, y después de que el Rebi lograse la máxima renta (18-22) un fulgurante parcial de 5-0 para el BM Nava metió a los visitantes en una crisis que no fue más profunda porque Fede Pizarro se echó el equipo a la espalda.

El veterano jugador argentino encontró portería en los peores momentos de su equipo, que poco a poco fue saliendo de su mal momento ayudado también por las intervenciones de Tomislac Olic, que en su debut en Asobal tuvo una actuación decisiva.

Pese a ello, a la recta final del partido se llegó con los locales mandando por 32-31 y Rebi con uno menos por la exclusión de Blas.

Pero los errores del conjunto segoviano le dieron a su oponente una oportunidad de remontar el marcador, que Pizarro no desaprovechó.

- Ficha técnica:

34 - VIVEROS HEROL BM NAVA: Patotski (1), Buda (1); Otero, Audfried (3), Fernández (4), Maiko (5), Ahumada (2), Ugalde (3), Marquinhos (4), Arzoz (4), Carrión (2), Esparon (2), Ramos, Roca (2) y Herranz (1).

37 - REBI CUENCA: Gabor, Olic; Barceló (1), Aldini (2), Vinicius, Lima (3), Nacho Pizarro (2), Moscariello (7), Antúnez (1), Blas, Toth (8), Matos, Fede Pizarro (10), Moreira (3) y Tavares.

ÁRBITROS: Murillo Castro y García Sánchez. Señalaron tres exclusiones a los locales por siete a los visitantes. Roja a Barceló (m.43) por tres exclusiones.

PARCIALES: 3-2, 6-5, 10-9, 12-11, 13-15, 16-18, descanso, 19-22, 24-23, 28-27, 30-30, 32-32 y 34-37.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción. Lleno en sus gradas. EFE

jmm/mr/jl

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Enseguida los resultados del Sorteo 4 de las 17:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 31 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 31 octubre

Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo |La Catedral de Toledo acogerá un funeral “dentro de unos días” por las víctimas

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo |La Catedral de Toledo acogerá un funeral “dentro de unos días” por las víctimas

La mayoría de las comisiones de la acampada de Sol abandona la plaza para mudarse a los barrios y volcarse en la huelga general

La advertencia de Delegación del Gobierno sobre el fin de la protección legal precipita la salida, aunque un grupo decide resistir

La mayoría de las comisiones de la acampada de Sol abandona la plaza para mudarse a los barrios y volcarse en la huelga general

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

El especialista repasa los requisitos para pedir la prórroga y detalla además cómo puede evitarla el propietario bajando la renta o acreditando necesidad de la vivienda

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

ECONOMÍA

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

DEPORTES

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

La reflexión de Isco sobre sus malos momentos y su salida del Real Madrid: “Me alegro de no haber tirado la toalla y de solucionar los problemas míos conmigo”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”