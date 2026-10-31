34-37. Los goles de Pizarro y las paradas de Olic deciden el triunfo del Cuenca en Nava

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Segovia, 31 oct (EFE).- El Rebi Cuenca se apoyó en las paradas del debutante Olic y los goles del veterano Fede Pizarro para lograr una importante victoria en el pabellón del Nava de la Asunción ante un oponente que no supo gestionar el marcador a favor en la recta final del partido.

La primera mitad tuvo dos partes bien definidas. En la inicial controlaron el partido los segovianos gracias a un ataque efectivo, marcando las primeras diferencias, aunque no llegaron a ser importantes.

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Sin embargo, poco a poco el Rebi Cuenca fue metiendo el encuentro en el ritmo que más le interesaba y aprovechándose de la endeblez del 6:0 local, sobre todo por el centro, explotó la vía de agua de su oponente.

De los 18 goles que marcó el equipo de Lidio Jiménez en la primera parte, 15 los anotó desde la línea de seis metros. Así el cuadro conquense pasó a liderar el choque con una cierta comodidad, aunque al descanso el BM Nava seguía con vida (16-18).

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Tras el descanso, y después de que el Rebi lograse la máxima renta (18-22) un fulgurante parcial de 5-0 para el BM Nava metió a los visitantes en una crisis que no fue más profunda porque Fede Pizarro se echó el equipo a la espalda.

El veterano jugador argentino encontró portería en los peores momentos de su equipo, que poco a poco fue saliendo de su mal momento ayudado también por las intervenciones de Tomislac Olic, que en su debut en Asobal tuvo una actuación decisiva.

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Pese a ello, a la recta final del partido se llegó con los locales mandando por 32-31 y Rebi con uno menos por la exclusión de Blas.

Pero los errores del conjunto segoviano le dieron a su oponente una oportunidad de remontar el marcador, que Pizarro no desaprovechó.

- Ficha técnica:

34 - VIVEROS HEROL BM NAVA: Patotski (1), Buda (1); Otero, Audfried (3), Fernández (4), Maiko (5), Ahumada (2), Ugalde (3), Marquinhos (4), Arzoz (4), Carrión (2), Esparon (2), Ramos, Roca (2) y Herranz (1).

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37 - REBI CUENCA: Gabor, Olic; Barceló (1), Aldini (2), Vinicius, Lima (3), Nacho Pizarro (2), Moscariello (7), Antúnez (1), Blas, Toth (8), Matos, Fede Pizarro (10), Moreira (3) y Tavares.

ÁRBITROS: Murillo Castro y García Sánchez. Señalaron tres exclusiones a los locales por siete a los visitantes. Roja a Barceló (m.43) por tres exclusiones.

PARCIALES: 3-2, 6-5, 10-9, 12-11, 13-15, 16-18, descanso, 19-22, 24-23, 28-27, 30-30, 32-32 y 34-37.

INCIDENCIAS: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Nexus Energía Asobal, disputado en el pabellón municipal de Nava de la Asunción. Lleno en sus gradas. EFE

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jmm/mr/jl