33-37. El líder Bidasoa sufre pero impone su ley ante un peleón Ademar

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León, 31 oct (EFE).- El líder acabó imponiendo su ley para seguir con su trayectoria inmaculada, aunque tuvo que sufrir y esperar a romper el partido con un parcial de 0-8 en los últimos diez minutos donde emergió la portería con el argentino Leo Maciel para dejar al Ademar sin respuesta pese a su entrega hasta el último instante.

El conjunto vasco mostró versión demoledora en ataque en el arranque, sin encontrar respuesta, en un Álvaro Pérez de nuevo inédito en portería y una defensa excesivamente blanda que era superada con facilidad por los lanzamientos de Mújica o Nevado para ensanchar la brecha a un 4-8 primero, que obligó a Luis Puertas a pedir un tiempo muerto y poco después a un 6-11.

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Sin embargo, los cambios introducidos por los leoneses, junto a una defensa más agresiva y el cambio en la portería con Marcos García -aunque en cifras tampoco excesivamente mejores-, pero sobre todo con un descomunal Gonzalo Pérez Arce, fue metiéndose poco a poco en el partido ante un Bidasoa que no encontraba respuesta desde el banquillo con los recambios.

Un gol de fantasía del máximo goleador liguero con un lanzamiento de espaldas que puede ser el gol de la liga, ponía al Ademar por delante en el marcador 15-14 ante un Bidasoa al que sostenía el lateral Miguel Ángel Martín como principal argumento ofensivo para llegar los locales mandando al descanso (19-18).

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En la reanudación Álex Mozas optó por una defensa abierta en un escenario de intercambio de goles porque muy pronto Luis Puertas se decantó por el ataque con siete jugadores y sin portero que le dio resultado, aunque, por contra, atrás Gorka Nieto o Mario Nevado martilleaban para mantener el codo a codo.

El partido parecía encaminado a un final a cara o cruz, pero entonces apareció el acierto en la portería irundarra con la vuelta de Maciel convertido en indiscutible protagonista, también con alguna acción precipitada ademarista para, en un abrir y cerrar de ojos, dejar todo sentenciado con un parcial de 0-8 (29-37).

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Los leoneses no se resignaban a llevarse un correctivo en este mal final de encuentro y con las intervenciones del joven Marcos García, el coraje de Juan Castro y la efectividad de Gonzalo Pérez -de nuevo en la decena de goles-, maquillaron el resultado final hasta el 33-37.

- Ficha técnica:

33- Abanca Ademar (19+14): Álvaro Pérez (Marcos García); Casqueiro (-), Lindqvist (3), Benites (5), Castro (7), Wasiak (5, 2 p), Gonzalo Pérez (10, 2 p); Edu Fernández (2), Miñambres (1), Zapico (-), Alberto Martín (-), Raúl (-), Rozada (-).

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37- Irudek Bidasoa (18+19): Maciel (1) (Failde); Tua (4), Nevado (7), Gorka Nieto (5), Sladkowski (2), Mújica (6), Cavero (1); Xavi González (3 p), Furundarena (1), Peciña (-), Salinas (-), Joao Martim (1), Mindegía (-), Martín (6).

Árbitros: Antonio Javier García Del Salto y Ernesto Ruiz Vergara. Excluyeron por dos minutos a Casqueiro por Ademar; Nevado, Peciña, Sladkowski y Furundarena por Bidasoa.

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Marcador cada cinco minutos: 3-5, 6-9, 7-11, 11-13, 15-15, 19-18 (descanso); 23-23, 24-25, 26-28, 29-31, 29-35, 33-37 (final).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga Nexus Energía ASOBAL disputado en el palacio municipal Urbano González Escapa ante unos 1.500 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario en Urda (Toledo).EFE

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