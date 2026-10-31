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2-2. Un clásico sin ganador y con lesiones en el Bayern

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Berlín, 31 oct (EFE).- El Bayern Múnich y el Borussia Dortmund empataron este sábado 2-2 en una nueva edición del clásico alemán en la que el club bávaro, rival del Atlético de Madrid la próxima semana en la Liga de Campeones, tuvo mala suerte con las lesiones e incluso Harry Kane falló un penalti.

El Bayern se fue al descanso con ventaja 1-0 en el marcador, pero también habiendo tenido que hacer dos cambios por lesión. Primero, en el minuto 24, Ismael Saibari tuvo una gran ocasión, pero perdió el mano a mano con el meta Gregor Kobel y tuvo un choque con el portero que lo obligó a dejar el campo. Hacia el final del partido Michael Olise también tuvo que salir lastimado.

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Apenas seis minutos después Serge Gnabry se lesionó sólo y también tuvo que salir sustituido. Todo apuntaba a una tarde en que la suerte no estaba del lado del Bayern y las cosas parecieron ponerse peor cuando en el 34 Jobe Bellingham, tras un error de Dayot Upamecano, envió la pelota al fondo de la red.

No obstante, el árbitro central, Tobias Stieler, tras consultar las imágenes del VAR, constató que en el momento del remate Chukwuemeka no sólo estaba en fuera de juego sino que además había golpeado con una rodilla la cabeza del meta Jonas Urbig.

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El gol fue anulado, Urbig pudo seguir en el campo disipando los temores que había suscitado la acción y poco después el Bayern se fue en ventaja por intermedio de Konrad Laimer, que interceptó en la mitad del campo un pase impreciso de Felix Nmecha, jugó de pared con Michael Olise, llegó al área y definió en dos tiempos frente a Koben.

El Bayern había tenido antes dos buenas ocasiones, la que produjo la lesión de Saibari y un remate al poste de Olise en el minuto 10 tras un rebote después de una incursión al área de Alphonso Davies.

El Dortmund había tenido un buen remate de Bellingham que paró Urbig en el 22.

En la segunda parte el Bayern pareció salir bien del campo y creo tres posibilidades claras, dos de Laimer y un penalti que Kane estrelló contra el larguero.

Sin embargo, tras el penalti vino una buena fase del Dortmund que terminó en el penalti, logrado por Serhou Guirassy en el minuto 60 en una jugada que se inició con una recuperación de pelota de Niko Schlotterbec.

El Bayern necesitó apenas 6 minutos para irse en ventaja por intermedio de Upamecano, que definió a placer dentro del área pequeña con la pierna derecha después de que Kane bajara de cabeza un centro de Kimmich al segundo poste.

Pero el Dortmund volvió y en 87 Fabio Silva, en un segundo balón tras un saque de esquina, logró el empate con un remate de pierna derecha.

En el descuento, el Bayern estuvo cerca de la victoria con un remate al larguero desde fuera del área de Lennart Karl.

El empate deja a los dos equipos en lo más alto de la clasificación con 18 puntos cada uno y el Bayern sigue líder por mejor gol diferencia.

- Ficha técnica:

2 - Bayern: Urbig; Laimer, Upamecano, Minjae Kim, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise (Karl, min.84), Saibari (Brown, min.29), Gnabry (Stasinic, min.30); y Kane.

2 - Borussia Dortmund: Kobel; Gadou (Ryersomn, min.87), Anton, Schlotterbeck; Beier (Karetsas, min.67), Veermann, Nmecha (Fabio Silva, min.76), Svensson; Bellingham (Inacio, min.87), Chukwuemeka (Sabitzer, min.67); y Guirassy.

Goles: 1-0, min 38, Laimer. 1-1, min 60, Guirassy. 2-1, min 66, Upamecano. 2-2. min 89, Fabio Silva

Árbitro: Tobias Stieler. Amonestó a Bellingham, Stasinic y Laimer.

Incidencias: partido de la jornada de la Bundesliga disputado en la Allianz Arena de Múnich, Antes del pitido inicial se rindió un homenaje a Harry Kane por haber ganado el Balón de Oro. EFE

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