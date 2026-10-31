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2-2. El Córdoba empata con diez y aguanta con nueve el empate ante el Fortuna

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Vigo, 31 oct (EFE).- El Córdoba sumó un meritorio punto en Balaídos, donde igualó en dos ocasiones la ventaja del Celta Fortuna (2-2), la segunda con un tanto de Víctor Sánchez cuando jugaba en inferioridad por la expulsión de Alex Martín en el minuto 45, a la que se sumaría la de su compañero Ruiz en la recta final del encuentro, lo que le obligó a realizar un notable ejercicio defensivo que casi tira abajo en el descuento Ndiaye con un cabezazo que mandó fuera estando completamente solo.

Aún digiriendo la dolorosa derrota del primer equipo en Vallecas, el celtismo se agarró a la osadía del Celta Fortuna para aliviar el golpe sufrido ante el Rayo (3-0). Al equipo de Fredi Álvarez da gusto verlo jugar pese a que sigue cometiendo errores groseros en defensa propios de la juventud de sus futbolistas.

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La presión alta, el intercambio de transiciones y la expulsión en el minuto 45 del defensa visitante Álex Martín, después de que el colegiado Saúl Ais revisara su dura entrada sobre Óscar Marcos, marcaron el primer tiempo.

La primera ocasión llegó en el minuto 15 tras un rápido contraataque del Córdoba conducido por Diego Bri que casi finaliza Carracedo tras una asistencia de Eder García. La respuesta celeste llegó un minuto después: error andaluz en la salida de balón que enmendó Iker Álvarez con una parada con el pie al disparo de Óscar Marcos.

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El partido estaba abierto, y sobrepasado el ecuador del primer tiempo los celestes golpearon a su rival con una espectacular galopada desde medio campo de Kibet, que encaró y recortó a los defensores visitantes antes de sacar un potente disparo.

La alegría, no obstante, apenas le duró un par de minutos al Fortuna. El Córdoba exhibió la rapidez de sus atacantes con una espectacular transición culminada con un gran zurdazo de Diego Bri.

Los goles dependían de las transiciones y de los errores del rival. Y al filo del descanso, el Córdoba cometió otro imperdonable que no acabó en gol de Álvaro Marín por centímetros. Pese a ello, después de revisar la falta de Alex Marín sobre Óscar Marcos, el árbitro Saúl Ais decidió anular la tarjeta amarilla al defensa visitante y mostrarle la roja.

Con un futbolista más, el Celta Fortuna se volcó. Fue todavía más atrevido, y encontró su premio en el minuto 56, después de que Álvaro Marín recogiera el rechace del portero Iker Álvarez al potente disparo de Óscar Marcos.

Iván Ania agitó su once con un triple cambio, pero fue de nuevo el goleador del filial celeste el que rozó el gol. Su remate se marchó alto para mantener la incertidumbre en el marcador. Un mal despeje con la cabeza de Joel López le regaló al Enol una buena ocasión, pero su tiro se marchó alto. De poco le sirvió al celtismo. Un enorme desajuste defensivo de la zaga gallega propició el empate de Víctor Sánchez, otro de los jugadores de refresco de Iván Ania.

El gol del empate descentró al Fortuna, al que Coke Carrillo sostuvo antes de entrar en el minuto 80 con dos grandes paradas a disparos de Víctor y Théo Zidane. En el minuto 85, la segunda amarilla a Ruiz, por una entrada sobre Joel López, metió al Córdoba en su área. Y en el descuento, completamente solo, el central Ndiaye mandó fuera su remate de cabeza.

- Ficha técnica:

2 - Celta Fortuna: Coke Carrillo; Ribes (Milla, min.68), Ndiaye, Joel López; Gavián, Capde (Bajcetic, min.78), Mateo Sobral (Sueiro, min.78), Ángel Arcos; Kibet (Vlad Silba, min.68), Óscar Marcos (Davila, min.87) y Álvaro Marín.

2 - Córdoba: Iker Álvarez; Budesca, Juan Gutiérrez, Alex Martín, Tasende; Eder García (Damián, min.61), Isma Ruiz, Ghailan (Théo Zidane, min.77); Carracedo (Rubén Alves, min.46), Diego Bri (Enol, min.61) y Percan (Víctor, min.61).

Goles: 1-0, min.24: Kibet. 1-1, min.26: Diego Bri. 2-1, min.56: Álvaro Marín. 2-2, min.73: Víctor Sánchez.

Árbitro: Saúl Ais (Comité Valenciano). Expulsó con tarjeta roja directa a Alex Martín (min.45) por una dura entrada sobre Óscar Marcos y a Ruiz (min.85) por doble amonestación. Además, mostró tarjeta amarilla a Álvaro Marín (min.21) y Óscar Marcos (min.93) por parte del Celta Fortuna, y a Carracedo (min.41) y Théo Zidane (min.87) por parte del Córdoba.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimosegunda jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el estadio municipal de Balaídos. EFE

Dmg/jl

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